Galaxy S24: nächstes Update korrigiert den Farbmodus der Bilder

Nutzer der Galaxy S24 Serie hatten sich beschwert, weil die Farben im Vivid-Modus nicht ganz so lebendig waren, wie man es von den Vorgänger-Modelle her kannte. Samsung selbst hatte dies nicht als Fehler eingestuft, sondern man hatte selbst nachkorrigiert und die Farben etwas natürlicher gestaltet. Der Vivid-Modus war also abgeändert worden und die Bilder erschienen weniger lebendig als beim Galaxy S23.

Nun scheint sich eine Lösung anzudeuten, denn Samsung wird den Nutzern wohl eine neue Einstellung geben, mit der sie selbst entscheiden können, wie lebendig die Bilder im Farbbereich erscheinen sollen. Laut Leaker Ice Universe soll diese Neuerung bereits mit dem nächsten Update online gehen.

Der Leaker schreibt dazu:

Die nächste Version der Galaxy S24-Serie wird das Problem lösen, dass der lebendige Bildschirmmodus nicht lebendig ist. Fügen Sie die Option „Lebendigkeit“ hinzu und Sie können die Lebendigkeit des dritten Gangs selbst anpassen. Die Standardeinstellung ist die aktuelle Lebendigkeit des S24. Personen, die mit der Farbe des S24-Bildschirms zufrieden sind, müssen sich also keine Sorgen machen. Wenn Sie die Lebendigkeit um eine Stufe erhöhen, erhalten Sie eine Farbe, die der des S23 Ultra ähnelt Erhöhen Sie es um zwei Stufen, erhalten Sie eine helle Farbe ähnlich der des S21 Ultra. Und jetzt können Sie das Galaxy S24 beruhigt kaufen. Warten Sie einfach auf das Update.

Fast eine perfekte Lösung

Zuletzt aktualisiert: 8. Februar 2024