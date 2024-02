Quizduell: diese neue Features sollen 2024 kommen

Quizduell hat einen Ausblick gegeben, welche Neuerungen für die App im laufenden Jahr geplant sind und welche neue Spielmodi in den kommenden Monaten auf die Nutzer warten werden. Ein Teil davon ist bereits online, weitere Neuerungen sollen noch folgen.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Um die Community auch 2024 für ihre Treue zu belohnen, soll dieser neue Modus schon bald eingeführt werden. In diesem können Spieler:innen komplett neue Kategorien, beispielsweise Reisen & Tourismus, Hobbies & Alltag oder Naturphänomene, sammeln und upgraden, um sie in Duellen gegen andere Spieler:innen taktisch einzusetzen. Weitere Details hierzu werden bald veröffentlicht.

Auch abgesehen davon begann das Jahr mit jeder Menge Events und Spielmodi. Aktuell läuft unter anderem das Eisabenteuer, bei dem es gilt, den eisigen Pfad aus diversen Fragen zu bewältigen, um so den persönlichen Highscore zu erreichen. Daraufhin die nächste Iteration des Soloabenteuers: Das Schlaraffenland-Abenteuer. Auch das Spezialquiz bietet weiterhin ständig rotierende Themen. So erwartet die Spieler:innen am 8. Februar die Kategorie Karneval, gefolgt vom zum Valentinstag passenden Herz-Quiz am 14. Februar und schließlich das Planeten-Quiz am 22. Februar.