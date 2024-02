Galaxy S24 Ultra: Bildverschiebung beim Zoom bestätigt

Bei den Samsung Galaxy Galaxy S24 Ultra haben viele Nutzer ein merkwürdiges Verhalten beim Zoom bemerkt. Wenn sie zwischen den Zoomstufen wechseln, kann es zu einer Verschiebung des Bildes kommen – der Bildinhalte springt dann nach oben oder unten. Das wirkt eher merkwürdig und viele Verbraucher sind sich daher nicht sicher, ob das ein normales Verhalten ist oder aber die Geräte eventuell eine Defekt haben.

Im Samsung Forum schreibt nun ein Moderator dazu, dass es sich dabei nicht um einen Defekt handelt. Die unterschiedliche Position der Linsen sorgt stattdessen dafür, dass sich auch das Bild verschiebt.

Im Samsung Forum heißt es konkret als Antwort:

In Bezug auf den Objektivwechsel während der Kameraaufnahme bieten wir die Möglichkeit, Fotos/Videos aus verschiedenen Blickwinkeln durch jedes Kameraobjektiv aufzunehmen. Beim Wechseln des Kameraobjektivs kann jedoch aufgrund der physischen Position jedes Kameraobjektivmoduls ein unterschiedlicher Blickwinkel auftreten. Es kann zu Parallaxen kommen, und Lösungen, die den Unterschied zwischen Kameraobjektiven minimieren und eine reibungslose Verbindung ermöglichen, sind immer im Einsatz.

Der letzte Satz deutet an, dass Samsung dafür wohl eine Lösung hat und daher erklärt sich leider auch nicht, warum in einigen Fällen dann doch der Unterschied zwischen den Linsen so groß ist. Daher bleibt abzuwarten, ob Samsung in diesem Fall doch noch aktiv wird und eventuell noch eine bessere Lösung seitens der Software zur Verfügung stellt.

