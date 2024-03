UPDATE One UI 6.1 für Galaxy A54 und A34 wird bereits getestet

Sowohl Samsung Galaxy A54 als auch Samsung Galaxy A34 werden die neue One UI 6.1 Version bekommen und auf den Testserver wurde nun auch bereits die erste Firmware dazu gefunden. Samsung testet also bereits fertige Version für Galaxy A54 und Galaxy A34 und es ist daher nur noch eine Frage der Zeit, bis die finale Firmware für das Update veröffentlicht ist. Beim Samsung Galaxy S23 war es bereits nach wenigen Tagen so weit.

Die Builds haben folgende Bezeichnung:

A34: A346BXXU5CXB2

A54: A546BXXU6CXB1

UPDATE Es gibt neue Testbilds für das Samsung Galaxy A54 (A546EXXU6CXCA / A546EODM6CXCA / A546EXXU6CXCA) und damit scheint Samsung hier bereits recht weit in der Entwicklung zu sein. Vielleicht gibt es daher zeitnah eine finale Version, beim Samsung Galaxy S23 soll die neue Version ja immerhin bereits in wenigen Tagen kommen.

Leider wird es für die beiden Smartphones wohl keine Galaxy AI Features geben. Samsung stellt diese für die Galaxy S23 und S24 bereits, aber andere Modelle bekommen sie leider nicht, auch wenn sie das Update auf ONE UI 6.1 als Benutzeroberfläche bekommen. Wer also AI Features auf den Smartphones nutzen möchte, muss diese per App nachrüsten – direkt von Samsung wird es im Betriebssystem für die älteren Mittelklasse Modelle kein Galaxy AI geben.

Weitere Artikel rund um das Samsung Galaxy A34

Weitere Artikel rund um Samsung

Zuletzt aktualisiert: 16. März 2024