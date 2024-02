Samsung Galaxy Fit 3 geleakt

Samsung arbeitet derzeit auch an einem Nachfolger für das Galaxy Fit Fitnessarmband und die Grafiken und technischen Daten der Modelle wurden bereits geleakt. Daher kann man sich jetzt bereits einen Eindruck davon erschaffen, was Samsung in diesem Jahr in diesem Bereich plant. Leider gibt es noch keinen Hinweis, wann genau die neuen Modelle auf den Markt kommen sollen und auch einen Preis in Euro gibt es bisher noch nicht.

Grundsätzlich scheint Samsung aber das Design etwas zu überarbeiten. Die Fit 3 sieht eher aus wie eine normale Smartwatch und weniger wie ein Fitnessarmband. Bleibt abzuwarten, ob sich dies auch so bestätigen wird.

Die technischen Daten des Galaxy Fit 3 sollen dabei wie folgt aussehen:

1,6″ Amoled-Display

13 Tage Akkulaufzeit

Über 100 Übungen

5ATM- und IP68-Zertifizierungen

Aluminiumrahmen

Lichtsensor

Schlafverfolgung

Überwachung des Blutsauerstoffs

Eine Bestätigung durch Samsung gibt es dafür aber bisher nicht.

Zuletzt aktualisiert: 12. Februar 2024