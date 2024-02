Nothing Phone 2a: korrigierte Grafiken und technische Daten

Der erste Entwurf der Grafiken für das Nothing Phone 2a hatte sich als nicht korrekt herausgestellt. Es gibt stattdessen ein großes zentrales Kameramodul mit zwei Objektiven. Nun gibt es überarbeitete Grafiken der Geräten die näher an der Realität sein sollen. Es scheint dabei auch wieder die beleuchteten Bereiche auf der Rückseite zu geben. Nothing bleibt sich also der eigenen Designsprache treu, auch wenn das 2a etwas anders aussieht als die normalen Nothing Phone 2 Modelle.

Die erwarteten technischen Daten der neuen Geräte:

6,7 Zoll 120 Hz AMOLED

MediaTek Dimensity 7200

50 MP ISOCELL S5KGN9 (verwendet im Moto G84) + 50 MP JN1 Ultrawide

32MP Frontkamera

4920 mAh

NothingOS 2.5

Android 14

Kabelgebundenes 45-W-Ladegerät

Vor weinigen Tagen wurden auf Reddit wurden nun auch ersten Live-Bilder der neuen Modelle veröffentlicht – leider aber mit einer recht unförmigen Schutzhülle. Dennoch kann man schon einen Eindruck davon bekommen, was genau das Unternehmen plant.

Das Kameramodul ist leider nicht zu erkennen und auch nicht, ob die Rückseite wieder im typischen Nothing Design gestaltet sein wird, aber klar sind die beiden Objektive zu sehen. Es wird also zwei Linsen gegen und es bleibt spannend, was genau das Unternehmen an Sensoren und Auflösung bei der Kamera bereits stellt.

Die Vorderseite ist eher unspektakulär und bietet ein Punch-Hole Design mit zentraler Öffnung für die Frontkamera. Über die Rahmendicke kann man leider nichts sagen, hier verdeckt die Hülle leider zu viel.