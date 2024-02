Samsung Galaxy S24: Kühlkammer 50% größer

Die Abwärme der Prozessoren von Smartphones ist mittlerweile ein wichtiger Faktor für die Performance geworden, denn wenn die Geräte zu heiß werden, drosselt Android die Leistung automatisch um Schäden an den Modellen zu vermeiden. Samsung hat in diesem Jahr dabei vorgesorgt und eine deutlich größere Vapor-Chamber eingebaut. Darin wird Flüssigkeit verdampft und damit Wärre abgeführt. Die Kühlkammer für die Galaxy S24 Modelle ist dabei etwa 1,5 Mal so groß wie die Kühlung im Galaxy S23 und dürfte daher keine Probleme mit dem Exynos 2400 oder dem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor haben und die Abwärme recht schnell abführen können.

Ob das wirklich gut funktioniert, wird sich aber wohl erst im Sommer zeigen. Wenn die Umgebung warm ist und die Galaxy S24 dennoch hoch Leistungen bringen müssen, sieht man recht deutlich, wie gut die interne Kühlung funktioniert und ob es Fehlermeldung wegen zu hoher Hitze geben wird. Wir gehen aber nicht davon aus.

Das Video im Original

