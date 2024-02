Apple: Fast zwei Drittel Marktanteil in den USA

Bei Counterpoint hat man die aktuellen Zahlen zum 4. Quartal 2024 im Smartphone Segment veröffentlicht und es gibt einen deutlichen Gewinner: Apple. Das Unternehmen kann die Verkaufszahlen etwas steigern und damit 5 Prozent Marktanteile mehr holen als im Weihnachtsquartal des Vorjahres. Mit 64 Prozent Marktanteil erreicht das Unternehmen damit fast zwei Drittel Anteil an den Verkäufen – von drei verkauften Smartphones im Weihnachtsquartal 2024 in den USA war also nur ein Gerät kein iPhone.

„Angesichts der starken Nachfrage nach iPhones während der Weihnachtsverkäufe ist das vierte Quartal für Apple normalerweise sehr robust“, sagte Jeff Fieldhack, Research Director für Nordamerika bei Counterpoint. „Im Laufe des Jahres 2023 hat Apple mit seinen N-2- oder N-3-Geräten Vorstöße im Prepaid-Bereich gemacht und das iPhone 12 oder iPhone 11 zu sehr reduzierten Preisen verkauft, was dem Unternehmen auch dabei geholfen hat, seinen Marktanteil in diesem Segment zu steigern.“

Sorgenkind ist dagegen Google. Das Unternehmen konnte mit den neueren Pixel Modelle gute Verkaufszahlen erreichen, aber im 4. Quartal 2024 bricht dies plötzlich ein. Die Verkaufszahlen halbieren sich wohl mindestens und Google verliert damit 3 Prozentpunkte beim Marktanteil und sinkt von 5 auf 2 Prozent. Das ist ein massiver Drop und deutet darauf hin, dass die neuen Pixel 8 nicht mehr so gut bei den Nutzer ankommen wie die Vorgänger-Modelle. Das neue innovative Kameraband auf der Rückseite hatte viele Verbraucher vom Pixel überzeugt, nach 3 Generationen dieser Modelle scheint der Effekt aber nachzulassen. Beim Pixel 9 wird das Unternehmen daher auch auf ein neues Design setzen – wie gut dieses ankommt, muss sich aber erst noch zeigen.

Zuletzt aktualisiert: 14. Februar 2024