Samsung Galaxy S22: Februar Sicherheitsupdate wird verteilt

Samsung hat auch in Europa mit der Verteilung des neuen Updates mit den Februar Sicherheitspatches begonnen. Wer ein Galaxy S22 nutzt, sollte daher prüfen, ob eventuell bereits eine neue Version zum Download und zur Installation zur Verfügung steht. Die neue Version bringt dabei in erster Linie die neuen Sicherheits-Patches mit sich und noch kein One UI 6.1. Für die Galaxy S22 wird die neuen ONe UI Version für die kommenden Wochen erwartet.

Die Build-Nummern für das aktuelle Update lauten dabei S908BXXS7DXAC/ S908BOXM7DXA6/ S908BXXU7DXA6.

Wie prüft man auf neue Software Version beim Samsung Galaxy S22?

Es gibt zwei Möglichkeiten, um bei Samsung zu prüfen, ob neue Updates verfügbar sind:

Manuelle Prüfung:

Einstellungen öffnen. Software-Update auswählen. Herunterladen und installieren antippen.

Automatische Prüfung:

Einstellungen öffnen. Software-Update auswählen. Automatisch aktualisieren aktivieren.

Zuletzt aktualisiert: 15. Februar 2024