Samsung Galaxy A15 bei 1&1 ab 5 Euro monatlich

Das Galaxy A15 wurde durch Samsung bereits Ende 2023 vorgestellt, bisher gibt es die Modelle aber beispielsweise bei Samsung nur im Business Bereich.1&1 bringt die Smartphones nun auch für private Nutzer in den Markt und kombiniert das Ganze mit den eigenen Allnet Flat. Zusammen mit der 1&1 All-Net-Flat XS starten die Modelle dann ab 4.99 Euro pro Monat, das allerdings nur für die ersten 6 Monate. Ab dem 7. Monat kosten die Smartphones dann 22.99 Euro inklusive Flatrate, so dass der effektive Preis dann doch deutlich höher als 5 Euro pro Monat liegt. Dennoch ist es ein guter Schritt, dass nun endlich auch das Galaxy A15 auf dem deutschen Markt ankommt.

Das Samsung Galaxy A15 5G positioniert sich als ein Einsteigermodell, das dennoch mit einer beachtlichen technischen Ausstattung überzeugt. Das Gerät verfügt über ein 6,5 Zoll Super-AMOLED-Display an der Frontseite, das durch eine maximale Helligkeit von bis zu 800 Nits sowie einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz charakterisiert ist. Zudem ist der Blaulichtanteil des Displays reduziert, was zu einem ermüdungsfreieren Betrachten beiträgt. Auf der Rückseite des Smartphones setzt Samsung auf ein zeitgemäßes, minimalistisches Design für das Kamera-Setup, welches sich aus drei Linsen zusammensetzt: eine primäre 50-Megapixel-Kamera, flankiert von einer 5-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera und einer 2-Megapixel-Makrokamera. Angetrieben wird das Samsung Galaxy A15 5G von einem MediaTek Octa-Core-Prozessor, der von 4 GB RAM unterstützt wird. Angeboten wird das Smartphone bei 1&1 mit einem internen Speicher von 128 GB und ist dort in Verbindung mit einem 1&1 All-Net-Flat Tarif in den Farbvarianten Yellow, Blue und Blue Black verfügbar.

