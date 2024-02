Samsung Galaxy S24: Neue Firmware mit Kamera-Update wird verteilt

Es ist endlich so weit: Samsung hat das Firmware Update für die Galaxy S24 Modelle fertig und in Südkorea wird die neue Version bereits verteilt. Es dürfte sich also nur noch um eine Frage von Tagen handeln, bis auch deutsche Nutzer die neue Version herunterladen und installieren dürfen.

Im Changelog für die neue Version sind folgende Punkte zu finden:

Hellere Gegenlichtaufnahmen: Verabschieden Sie sich von verwaschenen Fotos! Der High-Pixel-Modus glänzt jetzt mit besserer Balance in hellen Szenen.

Schärfere Textzoomen (Ultra): Kommen Sie näher als je zuvor mit kristallklarem Text, selbst bei hohen Vergrößerungen.

Ultra-flüssiges Video (Ultra): Halten Sie Ihre Momente mit atemberaubender Klarheit und Detailtreue bei der Videoaufnahme auf der Rückseite fest.

Verbesserungen bei Innenporträts (Ultra): Hellere Schatten, schärfere Gesichter – jedes Mal perfekte Innenporträts.

Food-Modus „Fiesta“: Farben kommen zur Geltung und Aromen werden durch reichhaltigere, lebendigere Food-Fotos zum Leben erweckt.

Nachtmodus-Magie: Erleben Sie eine verbesserte Sättigung und einen verbesserten Weißabgleich für natürlichere Nachtaufnahmen.

DNG-Galerie-Zoom: Erkunden Sie Ihre Fotos noch detaillierter mit verbesserter Bildqualität beim Zoomen in der Expert RAW-App.

Action Heroes (Ultra): Erfassen Sie sich schnell bewegende Motive bei Gegenlicht mit schärferem Fokus und klareren Details.

Motive glänzen (Ultra): Menschen, Blumen und mehr werden durch optimierte Belichtung und Farbausdruck im Fotomodus zum Leben erweckt.

Vor allem das Samsung Galaxy S24 ultra bekommt also einige sehr interessante Verbesserungen bei der Kamera und es bleibt abzuwarten, ob dann die Kritik der Nutzer an den Aufnahmen weniger werden wird. Aktuell sind viele Verbraucher vom Ultra-Modell bei der Kamera eher enttäuscht.

Zuletzt aktualisiert: 16. Februar 2024