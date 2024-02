MagentaTV ist der Produktname für das TV- & Streaming-Angebot der Deutschen Telekom. Es vereint klassisches lineares Fernsehen mit zahlreichen HD-Sendern, Mediatheken, Videotheken sowie Streaming-Diensten und exklusiven Inhalten auf einer Plattform.

Die klassische Art, MagentaTV zu empfangen, ist über IPTV. Dabei wird das Fernsehsignal über das Internet übertragen.Voraussetzung dafür ist ein Telekom-Internetanschluss mit mindestens 16 Mbit/s Download-Geschwindigkeit. MagentaTV wird dann über einen MagentaTV Receiver oder die MagentaTV App auf dem Smart TV, Smartphone oder Tablet empfangen.

MagentaTV bietet auch die Möglichkeit, einzelne Sender oder Inhalte per Streaming zu empfangen. Dies ist ohne Telekom-Internetanschluss möglich und kann über die MagentaTV App oder die Webseite von MagentaTV erfolgen. Die Streaming-Qualität ist abhängig von der Bandbreite der Internetverbindung.

Grundsätzlich ist daher gutes Internet und eine stabile Verbindung immer wichtig für MagentaTV. Je besser der Internet-Zugang, desto besser in der Regel auch die Qualität der Übertragung. Ab und an kann es dabei aber auch Probleme geben und was man in einem solchen Fall tun kann, haben wir hier zusammengestellt.

So behebt man schlechtes Qualität und Ruckler bei MagentaTV

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn Magenta TV Aussetzer hat und die Übertragung ruckelt:

1. Prüfen Sie Ihre Internetverbindung:

Internetgeschwindigkeit: Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung ausreichend schnell ist, um Magenta TV ruckelfrei zu streamen. ie Mindestbandbreite für Magenta TV beträgt 6 Mbit/s. Magenta empfiehlt eine Mindestgeschwindigkeit von 16 Mbit/s für SD-Qualität und 50 Mbit/s für HD-Qualität. Sollte man dauerhaft weniger Speed haben, kann es Ruckler und Aussetzen geben oder der Stream wird gar nicht erst geladen. Sie können Ihre Internetgeschwindigkeit hier testen: Internet Speedtest

Wenn Sie WLAN nutzen, versuchen Sie, den Router näher an den Magenta TV Receiver zu bringen oder eine LAN-Verbindung zu verwenden. Störquellen: Stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte im Netzwerk Ihre Internetverbindung belasten, z. B. Downloads oder Online-Spiele.

2. Prüfen Sie den Magenta TV Receiver:

Neustart: Trennen Sie den Receiver vom Stromnetz, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie ihn wieder an.

Trennen Sie den Receiver vom Stromnetz, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie ihn wieder an. Software-Update: Stellen Sie sicher, dass die Software auf dem Receiver aktuell ist. Sie können dies im Menü des Receivers unter “Einstellungen” > “System” > “Software-Update” überprüfen. Sie können den Receiver auch manuell auf den neuesten Stand bringen. Gehen Sie dazu im Menü des Receivers auf “Einstellungen” > “System” > “Software-Update” > “Software laden”. Nach dem Update wird der Receiver automatisch neu gestartet.

3. Kontaktieren Sie den Magenta TV Kundenservice:

Hotline: Sie können den Magenta TV Kundenservice unter der Nummer 0800 330 1000 erreichen.

Community: In der Magenta TV Community finden Sie Hilfe und Tipps von anderen Nutzern

Zuletzt aktualisiert: 24. Februar 2024