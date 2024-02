Samsung Galaxy Ring soll Mitte des Jahres vorgestellt werden

Fans das neuen Galaxy Rings, den das Unternehmen bereits offiziell angekündigt hat, müssen wohl gar nicht mehr so lange warten. Laut Medienberichten soll es bereits im Juli 2024 ein neues Unpacked-Event geben, zu dem Samsung den neuen Ring vorstellen wird. Das bedeutet noch nicht, dass der Ring dann auch zeitnah in den Handel geht, aber da auch die Massenproduktion im zweiten Quartal 2024 starten soll, wird wohl auch der Verkaufsstart im Juli oder August liegen.

Bei etnews heißt es dazu im Original:

Samsung Electronics plant, den Galaxy Ring in der zweiten Julihälfte bei einem Unpacked-Event vorzustellen. Es wird erwartet, dass es mit Blutflussmessungs- und Elektrokardiogrammfunktionen ausgestattet ist, um gesundheits- und schlafbezogene Informationen zu verfolgen und zu messen sowie die Fernsteuerung anderer Geräte und drahtlose Zahlungen zu unterstützen. Es befindet sich derzeit in der Prototypenproduktionsphase und soll im zweiten Quartal mit der Massenproduktion in vollem Umfang beginnen. Es wird erwartet, dass die Größe in etwa 8 Typen unterteilt wird.

Roh Tae-moon, Präsident von Samsung Electronics, sagte beim Unpack-Treffen letzten Monat: „Wir haben uns entschieden, den Ring auf den Markt zu bringen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, die digitale Gesundheit in einem Ringformfaktor zu vervollständigen, der über einen langen Zeitraum bequem getragen werden kann.“