Apple Ring: zweistellige Wachstumsraten in den kommenden Jahren erwartet

Die Entwicklung von smarten Ringen ist derzeit ein interessantes neues Feld für die Technologie-Hersteller und Apple steckt sehr viel Energie in diese Technik (abzulesen an den vielen neuen Pateten rund um einen Apple Ring) und Samsung hat den eigenen Samsung Ring bereits angeteasert und wird das Gerät wohl Mitte 2024 vorstellen. Hintergrund für dieses starke Interesse an Ringen sind vor allem die Marktprognosen, die in diesem Bereich einen stark wachsenden Umsatz vorhersagen (wenn auch zum Start noch auf eher niedrigem Niveau).

Bei etnews heißt es zu diesem Thema:

Laut Business Research Insight, einem globalen Marktforschungsunternehmen, wird die globale Marktgröße für intelligente Ringe am 20. voraussichtlich von 20 Millionen US-Dollar (ca. 26,5 Milliarden KRW) im letzten Jahr auf 197,03 Millionen US-Dollar (ca. 260 Milliarden KRW) im Jahr 2031 wachsen. Es handelt sich um eine hohe Wachstumsrate von etwa dem Zehnfachen über 8 Jahre, also durchschnittlich 28,9 % pro Jahr. Es wird erwartet, dass auch das Ökosystem für verwandte Komponenten wie Biosensoren, die auf tragbaren Geräten montiert sind, wiederbelebt wird.

Neben den wirtschaftlichen Aspekten geht es aber natürlich auch darum, über smarte Ringe neue Gesundheitsdaten der Träger zu sammeln und so die Health-Auswertung für die Nutzer noch aussagekräftiger zu machen. Dazu sollen die Ringe auch als Steuerung für VR/AR Systeme dienen und so die Bedienung von Headsets einfacher machen. Die Erwartungen an die neue Technik sind also hoch, auch wenn noch gar keine Geräte der großen Hersteller verfügbar sind.

BILD: Grafiken zur freien Verwendung zum Apple Ring gibt es hier

Zuletzt aktualisiert: 22. Februar 2024