iPhone Fold: Apple macht mit mehr Personal Druck

Faltbare Smartphones sind bei anderen Herstellern bereits Standard. Apple dagegen hat nach wie vor kein faltbares Gerät im Angebot und wird wohl auch noch Zeit brauchen, bis man entsprechende Modelle anbieten kann. Das Unternehmen macht nun aber wohl Druck, um in diesem Bereich die Zeitpläne zu halten und hat daher Mitarbeiter aus dem Bereich Vision Pro umverteilt und stärkt so die Personaldecke bei der Entwicklung eines faltbares iPhones. Wie viele Mitarbeiter genau jetzt beim iPhone Fold (Name ist bisher noch unbekannt) mit entwickeln, ist aber nicht bekannt. Der Schritt zeigt aber, dass Apple auch endlich in diesem Segment Angebote machen möchte.

Der neue Bericht beschreibt die Situation wie folgt:

Es wird gesagt, dass Apples erwarteter Verkauf faltbarer Telefone weltweit etwa 50 Millionen Einheiten beträgt. Zu diesem Zweck hat Apple bekanntermaßen kürzlich seine Belegschaft umverteilt. Ein Beamter, der mit den internen Angelegenheiten von Apple vertraut ist, sagte gegenüber Alpha Economy: „Ich verstehe, dass eine beträchtliche Anzahl des Kernpersonals von Vision Pro zum Entwicklungsteam für faltbare Telefone versetzt wurde, um das faltbare Telefon zu entwickeln“, und fügte hinzu: „Solange sich die Situation nicht ändert, wird das faltbare Telefon von Apple im September 2026 auf den Markt kommen”. „Wir beginnen mit dem Verkauf“, sagte er.

Der angepeilte Marktstart 2026 bedeutet aber auch, dass andere Unternehmen wie Samsung oder Honor noch einige Jahre Zeit haben, um ihre Modelle zu optimieren und Kunden zu gewinnen, die bei Apple keine passenden Angebote finden. Apple wird daher 2026 ein richtig gutes Gerät auf den Markt bringen müssen, um die Kunden vom eigenen Angebot zu überzeugen und sie von den anderen Herstellern weg zu bekommen.

