Samsung Galaxy S24: Preis sinken langsamer als erwartet

Die Modelle der Samsung Galaxy S24 Serie wurden von einen Monat vorgestellt und sind dann auch direkt in den Vorverkauf gegangen. Seit etwa 3 Wochen kann man die Geräte nun auch direkt im Handel kaufen und daher lohnt sich nun ein Blick auf die Preisentwicklung. Die Startpreise der Modelle sahen dabei wie folgt aus:

Samsung Galaxy S24 ab 899€ UVP

Samsung Galaxy S24+ ab 1.149€ UVP

Samsung Galaxy S24 Ultra ab 1.449€ UVP

Aktuell sind diese Preis bereits gesunken. Man bekommt also alle Samsung Galaxy S24 Modelle mit Rabatten, allerdings nicht ganz so preiswert wie erwartet. Das normale Samsung Galaxy S24 beispielsweise kostet bei Amazon 859 Euro und ist damit knapp 40 Euro billiger als zum Marktstart. Das Samsung Galaxy S24 findet man als Neumodell (ohne Differenzbesteuerung) aktuell ab 1.250 Euro. Das sind ca. 200 Euro weniger als zum Start.

Das sind keine schlechten Zahlen, aber die Marktprognosen, die auf der Basis der Preisentwicklung aus den Vorjahren basieren, hatten noch deutlichere Preisabschläge vorhergesagt. Hier waren teilweise Preis von unter 800 Euro für das normale Galaxy S24 und für unter 1.200 Euro für die Galaxy S24 ultra erwartet worden. Die Preise für die Galaxy S24 Serie scheinen daher etwas langsamer zu sinken als in den Vorjahren.

Bei den Galaxy S24 mit Vertrag sieht es dagegen etwas anders aus. Hier haben die Unternehmen direkt zum Start gleich die heftigen Aktionen ausgepackt. Samsung bietet beispielsweise weiterhin das Galaxy S24 mit gratis Galaxy A54 an – man bekommt als Deal also zwei Handys zum Preis von einem. Auch andere Partner haben Zugaben wie Smartwatches und andere Hardware zu den Geräten gepackt – damit sinken die effektiven Preise deutlich, wenn man sich für 2 Jahre an einen Vertrag bindet. Ohne Vertrag dagegen scheint die Preisentwicklung etwas stabiler als im letzten Jahr beim Galaxy S23.

Diese langsamere Preisentwicklung nach unten könnte damit zusammenhängen, dass die Galaxy S24 Geräte gut verkauft werden und Samsung daher wenig Grund hat, die Preise deutlich zu senken. das wäre gut für das Unternehmen aber schlecht für die Nutzer, weil dann auch die Preise in einigen Monaten noch höher als erwartet liegen sollten. Auf der andere Seite sind die Geräte erst wenige Wochen auf dem Markt – vielleicht heben sich die Shops und auch Samsung die Aktionen für den März und das Geschäft rund um Ostern auf. Dazu sind stabilere Preise durchaus auch sinnvoll, wenn man längerfristig denkt, denn im Wiederverkauf sind so auch die Preise etwas höher.

Die aktuellen Artikel zum Samsung Galaxy S24

Zuletzt aktualisiert: 20. Februar 2024