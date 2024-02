Apple Verkaufszahlen: 2023 war ein iPhone Jahr

2023 war im Smartphone Bereich ein absolutes iPhone Jahr, denn das Unternehmen dominiert bei den Verkaufszahlen dieses Segement. Andere Hersteller haben kaum eine Chance. Sieben der zehn meistverkauften Smartphones waren in diesem Jahr iPhone und nur auf den letzten 3 Plätzen der TopTen taucht Samsung überhaupt auf. Nach den Zahlen von Counterpoint Research verkaufte sich selbst das iPhone 13 (von vor 2 Jahren) besser als das bestverkaufte Samsung Smartphone.

Die Analysten von Counterpoint schreiben dazu:

Apples iPhone 14 war das meistverkaufte Smartphone des Jahres 2023, wobei die USA und China die Hälfte der Verkäufe ausmachten. Darüber hinaus trug das Modell 19 % zum gesamten iPhone-Umsatz im Jahr 2023 bei, während der Anteil des Bestsellers iPhone 13 aus dem Jahr 2022 bei 28 % lag. Die begrenzte Differenzierung zwischen dem iPhone 13 und dem iPhone 14 führte zu einer geringeren Akzeptanz der Basisvariante und einem höheren Umsatz der iPhone Pro-Varianten, die erhebliche Upgrades wie Dynamic Island, einen fortschrittlicheren Chipsatz und eine höhere Bildwiederholfrequenz bieten. Die iPhone 15-Serie belegte im vierten Quartal 2023 die ersten drei Plätze auf der weltweiten Bestsellerliste, wobei das iPhone 15 Pro Max zum meistverkauften Smartphone wurde.

Der Gesamtumsatz von Apple blieb im Jahr 2023 unverändert, obwohl die Hauptkonkurrenten zurückgingen. Diese Stabilität war teilweise auf einen erheblichen Aufschwung aus Schwellenländern wie Indien und dem Nahen Osten und Afrika (MEA) zurückzuführen. Im Jahr 2023 war Indien der fünfte Smartphone-Markt, der in einem einzigen Jahr mehr als 10 Millionen iPhone-Einheiten verkaufte, was die wachsende Bedeutung des Marktes für Apple unterstreicht. Diese Faktoren trugen dazu bei, dass die Verkäufe der iPhone 15-Serie im Jahr 2022 der Leistung der iPhone 14-Serie entsprachen.

Apples iPhone 13, das älteste Modell auf der Liste, behauptete seinen vierten Platz mit einem zweistelligen Volumenwachstum im Jahresvergleich in Japan und Indien. Werbeaktionen von Mobilfunkanbietern in Japan steigerten den Verkauf älterer iPhones gegenüber der neueren Generation, während das iPhone 13 in Indien aufgrund seines Wertversprechens zu einer beliebten Wahl wurde.