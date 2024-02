vivo X Fold 3 Pro – faltbares Smartphone eventuell auch für Deutschland?

In der Zertifizierungsdatenbank der 3C ist das neue vivo X Fold 3 pro aufgetaucht und damit bestätigen sich einige Details zur Ladetechnik der neuen Modelle und natürlich auch, dass vivo an einer neuen Generation der faltbaren Modelle arbeitet. Die Smartphones sollen dabei kabelgestütztes Laden mit 100 Watt unterstützten und mit UFCS sogar auf 120 Watt kommen. Es wird auch drahltose Aufladung geben, dann gibt es es eine Ladeleistung von 50 Watt.

Die erwarteten technischen Daten sehen wie folgt aus:

Snapdragon 8Gen3

5600/5700 mAh

120W UFCS fast charging, 100W wired fast charging

50W wireless charging

50MP OV50H (OIS) + 50MP Ultra Wide + 64MP OV64B Periscope Telephoto

Thin & Light Design

Aktuell bietet vivo in Deutschland aber keine Smartphones mehr an. Im Zuge des Patentstreites mit Nokia wurden die Modelle aus dem Handel genommen. Mittlerweile gibt es in diesem Bereich eine Einigung, aber vivo hat den Shop für Deutschland immer noch nicht wieder aktiviert. Daher könnte das vivo X Fold3 pro mit etwas Glück das erste Modells ein, dass wieder in Deutschland angeboten wird. Leider fehlt dafür bisher noch die Bestätigung. Wenn es also nicht so gut läuft, bleibt das neue Fold 3 pro eventuell auch nur dem Markt in Asien vorbehalten.