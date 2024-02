Offiziell: Galaxy AI mit OneUI 6.1 für diese älteren Modelle

Samsung hatte es bereits angekündigt und es heute nochmal konkret gemacht: die neue Galaxy AI Funktion wird auf einigen älteren Modellen verfügbar sein und das Update soll im Zuge von One UI 6.1 bis Ende März für diese Geräte zur Verfügung stehen:

Galaxy S23,

Galaxy S23 FE,

Galaxy Z Fold5,

Galaxy Z Flip5

Tab S9

Damit gibt es die wesentlichen Galaxy AI Funktionen des Samsung Galaxy A24 zukünftig auch für die Generation der Galaxy Modelle aus 2023.

Samsung schreibt dazu im Original:

Samsung Electronics gab heute die Verfügbarkeit von Galaxy AI-Funktionen auf weiteren Galaxy-Geräten durch ein neues One UI 6.1-Update bekannt, das die Demokratisierung mobiler KI vorantreiben soll. Das Update wird für die Serien Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 und Tab S9 verfügbar sein und ab Ende März eingeführt. Passend zur kürzlich eingeführten Galaxy S24-Serie erhöht dieses Update den Standard des mobilen KI-Erlebnisses der Benutzer durch einen hybriden Ansatz, der geräteinterne und cloudbasierte KI kombiniert.

Leider werden aber nicht alle Modelle, die das Update auf One UI 6.1 bekommen werden, auch Galaxy AI mit dazu erhalten. Die Modelle vor 2023 bekommen wohl keine Galaxy AI Funktionen und erhalten daher nur das Update auf One UI 6.1 ohne zusätzliche AI Unterstützung. Es sieht auch nicht so aus, als würde Samsung hier im Laufe des Jahres noch weitere Modelle für Galaxy AI freischalten – eventuell reicht die Power der älteren Prozessoren einfach nicht aus, um diese Funktionen abbilden zu können.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung