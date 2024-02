Samsung Galaxy Fit 3 offiziell vorgestellt

Bei Samsung wurde das neuen Galaxy Fit 3 Band nun offiziell vorgestellt. Dabei wurde das Display etwas vergrößert und die Technik auf den neusten Stand gebracht, am Grundkonzept eines Fitnesstrackers hat sich aber nichts geändert.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Samsung Electronics Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung des Galaxy Fit3[1] bekannt, seines neuesten Fitness-Trackers, der die fortschrittliche Gesundheitsüberwachungstechnologie von Samsung demokratisiert und jeden dazu inspiriert, sich rundum wohl zu fühlen und einen gesünderen Lebensstil anzunehmen. Das Galaxy Fit3 ist Samsungs neuestes tragbares Gerät und verfügt über ein Aluminiumgehäuse mit einem breiteren Display, sodass Benutzer ihre Gesundheits- und Wellnessdaten – vom täglichen Training bis zum ruhigen Schlaf – rund um die Uhr direkt am Handgelenk verfolgen können.

„In dieser neuen Wellness-Ära wünschen sich Benutzer ein umfassenderes Verständnis ihrer Gesundheit und Samsung hat sich dazu verpflichtet, Benutzern fortschrittliche Gesundheitsüberwachungstools zur Verfügung zu stellen, die sie auf ihrem Weg zum Wohlbefinden unterstützen“, sagte Blue Avelino, Head of Mobile Experience bei Samsung Electronics Philippines . „Als unser neuester Fitness-Tracker unterstreicht der Galaxy Fit3 unser Engagement für die Bereitstellung zugänglicher Ressourcen, die das tägliche Wohlbefinden fördern und jeden dazu inspirieren, an seinem besten Selbst zu arbeiten.“