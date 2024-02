So gut verkauft sich das Samsung Galaxy S24 in Deutschland

Die Samsung Galaxy S24 Modelle sind seit etwa einen Monat offiziell verfügbar und es zeichnet sich ab, dass die neuen Smartphones erfolgreichen laufen als die Galaxy S23 im letzten Jahr. Weltweit ist die Nachfrage nach den Geräten höher als im Vorjahr und dieser Trend lässt sich auch in Deutschland so ablesen – auch bei den deutschen Nutzern kommt das Samsung Galaxy S24 und vor allem die Ultra-Version besser an als die Galaxy S23 Serie.

Max Jambor schreibt zu den aktuellen Zahlen für Deutschland:

Die S24-Verkäufe sind seit der Vorbestellung +24 % höher als die Galaxy S23-Verkäufe

62 % davon sind das Galaxy S24 Ultra

60 % der Kunden geben ihr altes Telefon im offiziellen E-Store in Zahlung

Zwei Drittel aller Verkäufe bei den Samsung Galaxy S24 sind also die Premium-Modelle in der Galaxy S24 ultra Version und auch das ist ein Trend, den man nicht nur in Deutschland so sieht, sondern der sich auch weltweit ablesen lässt. Generell verkaufen sich aber alle Versionen besser als im Vorjahr.

Das könnte auch die aktuellen Preisentwicklung erklären, denn die Samsung Galaxy S24 sind nach wie vor etwas teurer, als es die Experten erwarteten hatten. Das Galaxy S24 sinkt also nicht so schnell im Preis wie die Vorgänger-Modelle und das könnte daran liegen, dass die Nachfrage recht groß ist und Samsung daher keine Veranlassung hat, die Preise abzusenken.

Insgesamt dürfte Samsung mit dem Abverkauf der Galaxy S24 Modelle sehr zufrieden sein, denn 2023 war kein leichten Jahr für Samsung und die Verkaufszahlen waren insgesamt niedrig. Samsung musste sogar die Marktführerschaft an Apple abgeben und wird sicher hoffen, mit guten Zahlen beim Samsung Galaxy S24 hier wieder angreifen zu können.

