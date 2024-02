Samsung Galaxy S22: Februar Update startet

Die Modelle der Samsung Galaxy S22 Serie bekommen in Süd-Korea aktuell das Update für den Februar und daher dürfte es wohl nur noch wenige Tage dauern, bis auch in Deutschland die neue Version zur Verfügung steht.

Die Build Version lauten dabei: S906NKSS3DXAH/ S906NOKR3DXAH/ S906NKSS3DXAF

Enthalten sind dabei in erster Linie der Sicherheitspatch für den Februar sowie die üblich nicht genannten Optimierungen.

Die neuen Firmware Version für die Modelle basiert aber weiter auf One UI 6.0 und enthält daher noch kein Update auf die 6.1 von One UI. Größere Neuerungen bei den Features sind daher nicht enthalten. Es wird wohl auch noch einige Zeit dauern, bis One UI 6.1 für die Galaxy S22 zur Verfügung steht und leider werden die Galaxy AI Funktionen auch mit der neusten UI Version nicht enthalten sein, sondern wohl gar nicht mehr für die Samsung Galaxy S22 kommen.

Die neusten Artikel rund um Samsung