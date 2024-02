Nubia greift das Samsung Galaxy Z Flip an

Nubia will sich auch im Bereich der faltbaren Smartphones positionieren und es gibt bereits sehr konkrete Hinweise, was das Unternehmen in diesem Segment plant. Unter anderem soll es einen Konkurrenten zum Samsung Galaxy Z Flip geben: das Nubia Flip 5G (NX724J).

Dahinter steht ein kleines aufklappbares Gerät, dass im ausgeklappten Zustand 6,9 Zoll groß ist und daher vom Konzept her an das Samsung Z Flip erinnert. Außen dominiert aber ein großer runder Kamera-Bereich, der das Nubia Flip 5G deutlich von anderen Modellen abhebt. Besonders interessant ist das runde Display auf der Außenseite, das im Inneren des Kamera-Moduls angebracht ist. Mit 1,43 Zoll ist dieses Außendisplay zwar nicht sehr groß, aber es reicht, um Benachrichtigungen und Datum und Uhrzeit anzuzeigen. Auf diese Weise sieht das neuen Nubia Flip sehr eigenständig aus und es wäre nicht verwunderlich, wenn dieses Design viele Fans finden würde.

Technisch bietet das Nubia Flip wohl eher Mittelklasse-Technik. HighEnd Leistungen sucht man daher vergeblich und es bleibt abzuwarten, ob dieser Verzicht auf Premium-Prozessor und Kamera auch im Preis ankommen wird. Leider fehlen bisher noch Hinweise, wie teuer die Geräte tatsächlich werden.

Die technischen Daten der neuen Modelle:

6.9-inch AMOLED (1180 x 2790p) display

1.43-inch cover AMOLED (466 x 466p)

2.4GHz chip (Snapdragon 7 Gen 1 likely)

8GB / 12GB RAM 256GB / 512GB storage

970mAh + 3120mAh | 33W

Kamera: 16MP | 50MP + 2MP dual

Side-FS

170 x 75.5 x 7.0mm | 209g