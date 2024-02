Samsung Galaxy Fold FE: so billig sollen die neuen Smartphones werden

Samsung arbeitet derzeit an einer etwas billigeren Version der Samsung Galaxy Z Fold Modelle und intern sollen die Geräte wohl unter der Bezeichnung Q6A entwickelt werden. Mittlerweile gehen viele Experten davon aus, dass die Smartphones als Galaxy Z Fold FE oder Z FE auf den Markt kommen werden – in Anlehnung an die FE-Modelle der Galaxy S24 Serie und deren Vorgänger. Darüber hinaus ist eher wenig bekannt, aber es gibt neue Hinweise zum eventuelle Kaufpreis der FE-Fold.

Der Preis der neuen Samsung Galaxy Z Fold FE soll bei 1.400 Dollar starten. Das wären etwa 400 bis 500 Dollar weniger als bei den normalen Samsung Galaxy Z Fold Modellen und daher durchaus ein Preisabschlag, der viele Nutzer von den Modellen überzeugen könnten. Auf der anderen Seite liegt damit der Preis für ein Samsung Galaxy Fold FE immer noch deutlich über 1.000 Euro. Die Geräte werden also wohl etwas billiger, ein wirklich preiswertes Smartphone wird aber auch das Fold FE nicht werden. Faltbare Technik bleibt damit weiterhin im Premium-Bereich und man muss tiefer als bei normalen Modellen in die Tasche greifen. Das ist allerdings nicht nur bei Samsung so. Auch die anderen Hersteller halten die Preise für faltbare Smartphones noch hoch – einen Preisdruck hat Samsung daher nicht.

Technisch kann man davon ausgehen, dass die Fold FE wohl weniger Performance bieten werden als die normalen Fold. Man muss wohl Abstriche beim Prozessor und der Kamera machen und eventuell setzt Samsung auch auf andere Materialien. Leider fehlen bisher noch die Details, was genau Samsung bei den neuen Geräten plant, daher bleibt abzuwarten, was es an Leaks in den kommenden Wochen geben wird. Dann kann man vielleicht mehr dazu sagen, für wen sich ein Samsung Galaxy Z Fold FE lohnt und für wen eher nicht.

25. Februar 2024