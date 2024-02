Xiaomi 14 und Xiaomi 14 ultra offiziell auch für Deutschland vorgestellt

In China sind die Modelle der Xiaomi 14 Serie bereits seit einige Zeit erhältlich und nun hat das Unternehmen die neuen Modelle auch für Deutschland vorgestellt sowie generell für den internationalen Markt. Die technischen Daten waren dabei bereits bekannt, daher war vor allem der Preis interessant, zu dem Xiaomi die Geräte auf den Markt bringen. Preislich hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert:

Allerdings gibt es in diesem Jahr nur diese beiden Modelle. Ein Xiaomi 14 pro wurde nicht vorgestellt und ist wohl auch nicht mehr geplant. Das Unternehmen setzt also neben dem XIaoi 14 nur noch auf das Xiaomi 14 ultra.

Die Ultra-Version wurde dabei vor allem bei der Kamera verbessert. Die Kamera-Technik wieder zusammen mit haben nun eine variable Blende und generell sehr beeindruckende Technik. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das Xiaomi 14 Ultra ist mit einem Vierfach-Kamerasystem mit Leica Optik ausgestattet, das eine bemerkenswerte Bandbreite an Brennweiten von 12 mm bis 120 mm bietet. Die Hauptkamera verfügt über eine mehrstufige variable Blende von ƒ/1,63 bis ƒ/4,0, mit der der Benutzer die Belichtung in verschiedenen Szenarien nahtlos anpassen kann. Das Xiaomi 14 Ultra verfügt über einen 1 Zoll-LYT-900-Bildsensor, der auch in schwierigen Umgebungen hervorragende Bildqualität liefert. Die variable Blende in Kombination mit verschiedenen Fokuseinstellungen eignet sich perfekt für professionelle „Street-Fotografie“. Durch die Erhöhung der Blendenöffnung von f/1.8 auf f/1.63 wird die Lichtaufnahme im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich verbessert, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen beeindruckende Details festgehalten werden können.