HMD Global: Barbie Flip-Phone angekündigt

HMD Global hatte angekündigt, neben Nokia auch weitere Partnerschaften eingehen zu wollen. Ein erster Schritt scheint getan, denn man wird im Sommer 2024 ein neues Phone mit Barbie Branding auf den Markt bringen. Dabei handelt es sich wieder um ein technisch abgespecktes Handy ohne großes Display, dass sich aufklappen lässt. Solche Flip-Phones hatte HMD bereits auf den Markt gebracht – nun soll eine Barbie Variante folgen.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Beim Eingehen neuer Partnerschaften bleibt HMD seinen Kernwerten treu und strebt Kooperationen an, die mit seiner Mission übereinstimmen. In diesem Sinne freut sich das Unternehmen, eine wegweisende Partnerschaft mit Mattel und Barbie bekannt zu geben, welche unsere gemeinsame Hingabe an Innovation, die Stärkung von Beziehungen und die Schaffung von Ruhe inmitten digitaler Ablenkungen betont. Das Barbie-Flipphone erscheint diesen Sommer. Es verspricht Stil, Nostalgie und Digital Detox, wenn man ihn braucht. Dieses retro Feature-Handy wird das heißeste Lifestyle-Accessoire diesen Sommer sein.

Ruth Henriquez, Leiterin Verbraucherprodukte, Veröffentlichung und LBE, Mattel EMEA, sagte: „Barbie hat Mädchen seit Generationen gestärkt, und diese neueste Zusammenarbeit ist keine Ausnahme. Bei Mattel treffen wir unsere Verbraucher*innen gerne dort, wo sie sind, und im Moment ist das in einer Welt, die eine Verbindung, sowohl online als auch offline, sucht.”