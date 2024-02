Honor Magic 6 pro mit 300 Euro Gutschein gestartet

Honor hat in Barcelona auf dem MWC 2024 das neuen Magic 6 pro vorgestellt und setzt damit (neben dem Magic V2) wieder auf richtig viel Technik im Premium-Bereich. Neben dem Design ist vor allem die Magic Capsule interessant. Das ist eine Art Dynamic Island, wie man es von Apple kennt, aber noch mit einigen zusätzlichen Funktionen.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Ausgestattet mit smarten Funktionen wie Magic Capsule und Magic Portal ermöglicht das HONOR Magic6 Pro dem Nutzer ein personalisiertes und intuitives Erlebnis. Durch einfaches Antippen des Benachrichtigungsbanners am oberen Rand des Bildschirms erweitert sich die Magic Capsule und bietet zusätzliche Informationen und weitere Optionen. Dank ihnen erhält der Nutzer sofortigen Zugriff auf wichtige Ressourcen und macht das Navigieren durch mehrere Apps für maximale Produktivität und Effizienz überflüssig. Gleichzeitig nutzt Magic Portal die Leistung der KI, um die Nachrichten und das Verhalten der Benutzer zu verstehen und komplexe Aufgaben in nur einem Schritt zu erledigen. Ein Beispiel: Die KI von Magic Portal erkennt schnell Adressen in einer Textnachricht und leitet die Nutzer zu Google Maps weiter. Der Vorteil: eine mühelose Navigation per Knopfdruck. Darüber hinaus vereinfacht es für soziale Medien wie Tiktok und Facebook den Zugang und die Weitergabe von Informationen. So lassen sich Buchungsdetails oder Online-Suchergebnisse mit einem einzigen Mausklick weiterleiten. Darüber hinaus erleichtert Magic Portal bildbasierte Einkaufserlebnisse, indem es die Nutzer nahtlos zu Plattformen führt, auf denen sie die gewünschten Artikel finden und kaufen können.

Darüber hinaus hat Honor wieder die aktuelle Technik verbaut. Es gibt den Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, dazu ein 180MP Teleobjektiv und 2 50 MP Sensoren für die Hauptkamera und die Ultraweitwinkelkamera. Die Detail sehen wie folgt aus:

50MP Weitwinkel-Hauptkamera (f/1.4-f/2.0, OIS)

50MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.0)

180MP Periskop-Telefotokamera (f/2.6, 2,5-fach optischer Zoom, 100-fach digitaler Zoom, OIS)

50MP Frontkamera (f/2.0) + 3D-Tiefenkamera

Der Peis liegt bei 1299 Euro und damit in einem Bereich, den man auch von anderen Premium-Modellen her kennt. Das Honor Magic 6 ist aktuell aber mit einem 300 Euro Gutschein zu haben, so dass der Preis auf 999 Euro sinkt. Der Code ACA300M6P ist dabei bereits im Shop eingestellt und gilt bis 31. März.