Samsung Ring: bis zu 9 Tage ohne Aufladung nutzbar

Samsung war bisher eher zurückhaltend, wenn es um technische Daten zum Samsung Ring ging. Das Unternehmen hat die neue Technik zwar bereits angekündigt und zeigt den Ring auch auf dem MWC 2024 in Barcelona, aber mehr Informationen gab es kaum. Daher ist es interessant, dass sich Samsung CEO TM Roh nun etwas detaillierter geäußert hat. Er bestätigt Laufzeiten von bis zu 9 Tagen für den Galaxy Ring – man kann die Geräte also mehr als eine Woche tragen ohne nachladen zu müssen. Das erlaubt auch, die Gesundheitsdaten ohne Unterbrechung zu sammeln.

Medien zitieren Präsident Roh Tae-moon dazu wie folgt:

Es wurde bestätigt, dass das Gesundheitsgerät „Galaxy Ring“ von Samsung Electronics, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, mit einer einzigen Ladung 5 bis 9 Tage lang nutzbar ist. Samsung Electronics erklärt, dass sie im Gegensatz zur Galaxy Watch in Ringform gefertigt ist, sodass sie lange Zeit ohne Belastung getragen werden kann. […]

Zum Grund für die Herstellung des „Galaxy Ring“ in Ringform sagte Präsident Roh: „Da er bis zu 9 Tage ohne Aufladen verwendet werden kann, können Sie ihn immer am Körper tragen und wichtige Werte überwachen.“ .“ Er fügte hinzu: „Die Ringform ist am optimalsten.“ „