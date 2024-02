Welche Überschneidungen gibt es zwischen Operating Systems und KI?

Smartphones benötigen für ihre Funktion ein sogenanntes Operating System (OS). Die bekanntesten OS sind iOS, Android, Chrome und Windows. Diese Systeme wenden auch KI an.

Einzug der KI in moderne Smartphones

In den neuesten Versionen der Operating Systems ist Künstliche Intelligenz integriert. Die Technologie ermöglicht es, dass die Smartphones intelligenter agieren. Sie passen sich an individuelle Nutzerpräferenzen an. Beispiele dafür wären:

Fotografie: Schon länger verbessern KI-Tools die Kamerafunktionen der Mobiltelefone. Sie wählen automatisch für Videos und Fotos die besten Einstellungen aus. Jüngste KI-Anwendungen optimieren sogar die Bilder bereits vor der Aufnahme.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz merkt sich das Smartphone bestimmte Begriffe und auch Eigennamen, die der Nutzer schon einmal verwendet hat. Es genügt dann die Eingabe der ersten wenigen Buchstaben, damit der Begriff auftaucht. Performance und Akkulaufzeit: Die Gesamtleistung des Smartphones steigt, weil Künstliche Intelligenz die Leistung optimiert. Sie lernt unter anderem, wie Nutzerinnen mit ihrem Gerät umgehen, um vorausschauend beispielsweise bestimmte, häufig verwendete Apps im Voraus zu laden. Die Akkulaufzeit optimiert die KI, indem sie bei Nichtverwendung des Smartphones den Stromsparmodus aktiviert. Es genügt hierfür schon, dass das Telefon ruhig auf dem Tisch liegt. Daraus leitet die Künstliche Intelligenz seine Nichtverwendung ab.

Der Blog von Hubspot liefert bspw. noch ausführlichere Informationen zu KI , deren verschiedenen Funktionen und Anwendungsarten. Die aktuellen Top-Smartphones mit KI-Funktionen dürften das iPhone 15 Pro, das Samsung Galaxy S24 und das Google Pixel 81 sein.

Künstliche Intelligenz spart Zeit

Auf dem Smartphone, aber auch in vielen anderen Bereichen spart Künstliche Intelligenz sehr viel Zeit. Das belegt unter anderem eine Studie , auf die das Fachmagazin Cryptopolitan verweist. Demnach verfügen unter anderem Vertriebsprofis täglich über reichlich zwei Stunden mehr, weil sie Verwaltungsaufgaben an die KI delegieren. In dieser Zeit können sie sich mit ihren Kunden befassen. Hier einige Ergebnisse:

Mit Stand Anfang 2024 unterstützt Generative KI inklusive ChatGPT 31 % der Vertriebsmitarbeiter, ersetzt sie aber nicht. Ihre Arbeit wird performanter.

Großen Einfluss hat die Künstliche Intelligenz inzwischen auf das Onboarding und Coaching von neuen Mitarbeitern.

Für das Verfassen von Texten nutzen 90 % der Befragten Tools wie ChatGPT, übernehmen die Texte aber nicht wörtlich. Vielmehr dienen diese als Inspiration.

Weitere Branchen, die von KI profitieren, sind die Softwareindustrie (Erstellen von Codes), die Immobilienwirtschaft, die Bildung und das Marketing.

Unternehmen integrieren Künstliche Intelligenz inzwischen in bewährte Systeme etwa für das Customer Relationship Management (CRM). Darauf verweist das Fachmagazin Gedys Intraware . Sie übernimmt dort Aufgaben wie die Spracherkennung, maschinelle Übersetzungen, Datamining, Texterkennung und -generierung, Analysen, Prognosen, Chatbots sowie die Handschrift- und Bilderkennung.

Zuletzt aktualisiert: 27. Februar 2024