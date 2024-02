Nubia Music: neues Smartphone soll 600% mehr Lautstärke bieten

Nubia zeigt auf dem MWC 2024, dass man bei den aktuellen Smartphones ebenfalls eine Rolle spielen möchte. Neben dem neuen Nubia Flip hat das Unternehmen auch ein Smartphone vorgestellt, dass sich vor allem an eine jüngere Zielgruppe richtet: das Nubia Music.

Wie der Name bereits sagt, richten sich die Modelle dabei an Nutzer, die Musik hören möchten und zwar sowohl per Kopfhörer als auch über die Lautsprecher der Geräte. So gibt es beispielsweise gleich zwei 3,5-mm-Kopfhöreranschlüsse über den man die Musik selbst hören und auch mit einem anderen Nutzer teilen kann und die Lautsprecher sollen deutlich lauter sein als bei anderen Smartphones. Man kann sich also mit dem Nubia Music unter Umständen einen separaten Bluetooth Lautsprecher sparen und kann direkt mit dem Handy Musik machen. Dazu kommt ein Akku mit 5.000mAh, so dass man diese Nutzung auch recht lange durchhalten kann.

Die technischen Daten der neuen Modelle:

600 % höhere Lautstärke als herkömmliche Smartphones

Zwei 3,5-mm-Kopfhöreranschlüsse

Vinylähnliches Design mit einem RGB-Streifen, der passend zur Musik animiert

90Hz 720p+ Anzeige

50 MP Dual-Kamera

5.000 mAh

Bis zu 8 GB RAM

Unisoc-Prozessor

Über die Verfügbarkeit in Deutschland wurde bisher noch nichts gesagt, es bleibt daher zu hoffen, dass die Modelle auch in Deutschland in den Handel kommen werden.