Paukenschlag: Apple stellt iCar Entwicklung ein

Das eigene Auto von Apple war in den letzten Jahren immer wieder im Gespräch, wirkliche Erfolge konnte das Unternehmen aber bisher nicht präsentieren. Daher zieht Apple wohl nun die Reißleine. Nach einem Bericht von Bloomberg wurden die fast 2.000 Mitarbeiter in diesem Bereich abgezogen und sollen zukünftig im Bereich KI mitarbeiten. Damit beendet Apple die Entwicklung des iCar nach mehreren Jahren und wendet sich anderen Bereichen zu.

Bei Bloomberg schreibt man dazu:

Insidern zufolge bricht Apple Inc. seine jahrzehntelangen Bemühungen zum Bau eines Elektroautos ab und gibt damit eines der ehrgeizigsten Projekte in der Geschichte des Unternehmens auf.

Apple machte die Offenlegung am Dienstag intern und überraschte damit die fast 2.000 Mitarbeiter, die an dem Projekt arbeiten, sagten die Personen, die anonym bleiben wollten, da die Ankündigung nicht öffentlich war. Die Entscheidung wurde nach Angaben der Personen von Chief Operating Officer Jeff Williams und Kevin Lynch, einem für die Bemühungen verantwortlichen Vizepräsidenten, geteilt.

Die beiden Führungskräfte teilten den Mitarbeitern mit, dass das Projekt eingestellt werde und dass viele Mitarbeiter des Autoteams – bekannt als Special Projects Group (SPG) – in die Abteilung für künstliche Intelligenz unter der Leitung von John Giannandrea versetzt würden. Diese Mitarbeiter werden sich auf generative KI-Projekte konzentrieren, die für das Unternehmen immer wichtiger werden.