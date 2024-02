Humane AI: Geschäftsfeld wird international erweitert

Der Humane AI Pin ist bereits in den USA zu bekommen und bietet damit Nutzern vor Ort die Möglichkeit, auf KI Fähigkeiten über all zuzugreifen. Der internationale Rollout fehlt aber bisher noch, nun wurde aber zumindest eine Partnerschaft für Südkorea angekündigt. Dort arbeitet Humane AI zukünftig direkt mit der SK Telecom (SKT) zusammen und wird wohl die eigene Technik dann auch in Südkorea anbieten.

Im Original heißt es dazu:

Durch diese Partnerschaft wird SKT im Rahmen einer strategischen Investitionsmöglichkeit zum exklusiven Telekommunikationsanbieter für Ai Pin in Südkorea und kombiniert die bahnbrechende KI-Technologie von Humane mit der Expertise von SKT in den Bereichen fortschrittliche Mobilfunknetze, IoT, Cloud, KI und 5G-Technologien. Gemeinsam mit Ai Pin werden beide Unternehmen die Lizenzierung von Humanes CosmOS prüfen und so ein völlig neues Betriebsmodell zwischen Netzbetreibern und OEMs schaffen. Diese Partnerschaft bedeutet einen Fortschritt im Bereich der KI-Innovation, wobei Südkorea eine führende Rolle in der globalen KI-Revolution einnimmt. Mit dem bahnbrechenden Formfaktor von Ai Pin und der CosmOS-Plattform wollen Humane und SKT die KI für Verbraucher transformieren, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Marktreichweite, der Förderung eines Ökosystems für Dienste von Drittanbietern und der Entwicklung neuer Benutzererlebnisse durch KI liegt. Beide Unternehmen werden bei neuen Abonnementangeboten zusammenarbeiten und neue Umsatzmöglichkeiten für ein App-loses Betriebssystem und Ökosystem schaffen, einschließlich Erfahrungen auf der A.dot-Plattform von SKT. Diese gemeinsame Vision nutzt die umfangreiche Netzwerk-Abonnentenbasis von SKT und die Innovationen von Humane im Bereich KI, um eine völlig neue Gerätekategorie und ein neues Betriebssystemangebot für den koreanischen Markt zu schaffen.

Für Deutschland gibt es leider weiter keine Hinweise, wann man Humane AI hier nutzen kann, aber der Schritt macht Hoffnung, dass Humane AI an einem internationalen Start arbeitet und dann früher oder später auch der deutsche Markt in den Fokus genommen wird.