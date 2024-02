Diese Samsung Modellen sollen One UI 7 und Android 15 bekommen

Samsung arbeitet derzeit am One Ui 6.1 Update für die älteren Modelle, aber es gibt bereits Hinweise, was im kommenden Jahr geplant ist. Konkret soll es im Herbst Android 15 geben und damit wird dann wohl auch One UI 7 kommen.

Dabei werden wieder ein paar ältere Modelle heraus fallen, die kein Update mehr bekommen, aber Samsung versorgt zumindest die Topmodelle mittlerweile über mehrere Jahre mit neuen Versionen und auch die Mittelklasse Geräte werden One UI 7 und Android 15 bekommen. Die aktuelle Liste sieht wie folgt aus:

S Series

Samsung Galaxy S24,

Samsung Galaxy S23 (inkl. FE),

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 (incl. FE)

A Series

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A15 (LTE + 5G)

Samsung Galaxy A14 (LTE + 5G)

Wann wird Android 15 bereit stehen?

Android 15 wird voraussichtlich im September oder Oktober 2024 veröffentlicht. Google veröffentlicht in der Regel neue Android-Versionen im Herbst.

Der Zeitplan für die Veröffentlichung von Android 15 könnte folgendermaßen aussehen:

Februar 2024: Erste Entwickler-Vorschau

Erste Entwickler-Vorschau Mai 2024: Google I/O Keynote mit Vorstellung der finalen Funktionen

Google I/O Keynote mit Vorstellung der finalen Funktionen August 2024: Beta-Phase für Endnutzer

Beta-Phase für Endnutzer September/Oktober 2024: Veröffentlichung der finalen Version

Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur ein vorläufiger Zeitplan ist und sich noch ändern kann. Google hat den Zeitplan für Android 15 noch nicht offiziell bestätigt.

Sobald Android 15 veröffentlicht ist, werden die ersten Pixel-Smartphones von Google das Update erhalten. Andere Smartphone-Hersteller werden Android 15 in den folgenden Monaten auf ihre Geräte bringen. Die Aktualisierung auf Android 15 kann je nach Gerät und Hersteller einige Wochen oder Monate in Anspruch nehmen.