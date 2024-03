Nothing Phone 2a: 100 exklusive Geräte für das Berlin Event

Nothing hat angekündigt, dass es beim neuen Nothing Phone 2a bereits vor dem regulären Start der neuen Modelle exklusive Geräte geben wird, die in begrenzter Stückzahl zu den Launch-Events verteilt werden. Diese Events wird es in verschiedenen Städten durchgeführt und unter anderem auch in Deutschland und zwar konkret in Berlin. Auch deutsche Nutzer können also bereits vor dem Marktstart mit etwas Glück ein Modell bekommen.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Die Nothing #THE100 Drops werden ab dem 6. März 2024 in bedeutenden globalen Städten stattfinden, darunter auch im Xperion Berlin um 10 Uhr MEZ. Verfügbar sein werden das Phone (2a) in der 12+256 GB-Version als Bundle. Folge diesem Link, um den nächstgelegenen Standort und alle entsprechenden Informationen zu erhalten. Um den Start des Phone (2a) zu feiern, bieten wir in Berlin zusammen mit Xperion ein Ultimate Game Event für unsere Community an. Klicke hier, um mehr zu erfahren.

Es stehen jeweils 100 Phone (2a) Geräte (12+256 GB) pro Standort zum Verkauf, die nach dem Prinzip “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” erhältlich sind. Die Geräte werden Teil von limitierten Geschenk-Bundles sein, die auch eine offizielle Phone (2a) Hülle mit dem Druck der jeweiligen Stadt, ein Ear (Stick) – der perfekte Begleiter für Ihr neues Gerät -, eine Nothing bedruckte Einkaufstasche und mehr umfassen. Die Bundles werden einen Wert von mindestens 144 EUR haben.

Das Event findet man bereits hier:

Zum regulären Verkauf wird es dann natürlich mehr Modelle geben, aber zum Start setzt Nothing wieder auf ein sehr limitiertes Kontingent