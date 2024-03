Samsung: Nächstes Event soll am 10. Juli stattfinden

Samsung hat in diesem Jahr bereits das erste Unpacked-Event abgehalten und damit die neuen Samsung Galaxy S24 Modelle vorgestellt. Das nächste Event ist mittlerweile wohl auch geplant und das Unpacked 2024 part 2 soll dabei bereits am 10. Juli stattfinden. Allerdings gibt es dafür bisher noch keine Bestätigung von Samsung, sondern nur Leaks von einigen Experten in diesem Bereich.

Wenn man diese Informationen Glauben schenken darf, ist die Liste an neuer Technik auch vollgepackt. Unter anderem wird es dabei den neuen Galaxy Ring geben und auch die neuen Samsung Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 werden vorgestellt.

Die Liste sieht angeblich wie folgt aus:

Galaxy Buds3 series

Galaxy Ring (Details + Verfügbarkeit)

Galaxy Z Fold6 | Z Fold6 Ultra

Galaxy Z Flip6

Galaxy Watch7 series

New Samsung service

One UI 6.1.1

Im Gespräch ist auch die Galaxy Tab 10 Serie und das Galaxy Headset von Samsung, aber hier scheint es nicht ganz so wahrscheinlich, dass diese Technik bereits vorgestellt wird – man sollte sich daher noch nicht so sehr darauf freuen.