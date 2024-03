[LÖSUNG] Samsung Smartphone startet nicht mehr und der Bildschirm bleibt schwarz

Samsung Smartphones haben in der Regel eine sehr stabile Kombination aus Hardware und Software und in der meisten Zeit laufen die Geräte daher stabil. Das betrifft sowohl die Einsteiger-Modelle und Mittelklasse-Smartphones in der A-Serie als auch die Topmodelle der Samsung Galaxy S-Serie und die Z-Smartphones.

Unabhängig davon kann es aber natürlich dennoch passieren, dass die Geräte nicht mehr starten und der Bildschirm bei den Samsung Galaxy Modellen schwarz bleibt. Nutzer haben dann oft wenig Möglichkeiten, sich zu helfen, da man gar nicht mehr ins Menü der Geräte kommt um eventuelle Fehler zu korrigieren.

Die gute Nachricht: man muss die Samsung Smartphones in solchen Fällen aber nicht sofort in eine Fachwerkstatt bringen, sondern kann versuchen, die Geräte selbst zu starten. Dafür gibt es einige bewährte Vorgehensweisen und wir haben hier im Artikel zusammengestellt, wie man sich helfen kann um die Samsung Handys wieder aktiv zu bekommen.

Samsung Smartphone startet nicht mehr und der Bildschirm bleibt schwarz – diese Tipps helfen

Wenn das Samsung Handy nicht mehr startet, sollte man zuerst versuchen, den Akku voll aufzuladen. Dazu hilft es, die Geräte ein bis zwei Stunden am Ladegerät zu lassen und eventuell auch ein anderes Ladegerät zu nutzen, um auszuschließen, dass dieses defekt ist. Sollten die Modelle auch mit vollem Akku immer noch nicht starten, dann helfen die nachfolgenden Tipps.

Wenn dein Samsung-Handy ein gefrorenes Display hat oder nicht mehr reagiert, kannst du auch einen erzwungenen Neustart durchführen. Um einen Neustart bei Samsung-Handys mit Tasten zu erzwingen, gibt es zwei verschiedene Methoden, je nachdem, welches Modell du hast:

Methode 1:

Halte die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt. Halte die Tasten 10-15 Sekunden lang gedrückt, bis das Samsung-Logo erscheint. Lass die Tasten los, wenn das Samsung-Logo angezeigt wird.

Methode 2:

Halte die Ein-/Aus-Taste und die Bixby-Taste gleichzeitig gedrückt. Halte die Tasten 10-15 Sekunden lang gedrückt, bis das Samsung-Logo erscheint. Lass die Tasten los, wenn das Samsung-Logo angezeigt wird.

Bei einigen älteren Samsung-Modellen kann es sein, dass du die Ein-/Aus-Taste und die Home-Taste gleichzeitig gedrückt halten musst, um einen Neustart zu erzwingen.

HINWEIS: Ein erzwungener Neustart löscht keine Daten auf deinem Samsung-Handy.

Der Recovery-Modus bei Samsung-Handys und Smartphones ist ein spezieller Wartungsmodus, mit dem du verschiedene Aktionen auf deinem Gerät ausführen kannst, die im normalen Betrieb nicht möglich sind.

Funktionen des Recovery-Modus:

Werksreset: Du kannst dein Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden alle Daten auf deinem Gerät gelöscht!

Du kannst dein Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Cache-Partition löschen: Die Cache-Partition enthält temporäre Daten, die von Apps verwendet werden. Das Löschen der Cache-Partition kann helfen, Probleme mit deinem Smartphone zu beheben.

Die Cache-Partition enthält temporäre Daten, die von Apps verwendet werden. Das Löschen der Cache-Partition kann helfen, Probleme mit deinem Smartphone zu beheben. Update von SD-Karte installieren: Du kannst ein Update auf dein Smartphone installieren, indem du die Update-Datei auf eine SD-Karte kopierst und diese dann im Recovery-Modus auswählst.

Du kannst ein Update auf dein Smartphone installieren, indem du die Update-Datei auf eine SD-Karte kopierst und diese dann im Recovery-Modus auswählst. Bootloader entsperren: Du kannst den Bootloader deines Smartphones entsperren, um erweiterte Optionen zu erhalten. Dies kann jedoch die Sicherheit deines Smartphones beeinträchtigen!

Du kannst den Bootloader deines Smartphones entsperren, um erweiterte Optionen zu erhalten. Weitere Optionen: Der Recovery-Modus bietet weitere Optionen, die du jedoch nur verwenden solltest, wenn du dir sicher bist, was du tust.

So startest du den Recovery-Modus:

Schalte dein Smartphone vollständig aus. Halte die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt. Halte die Tasten gedrückt, bis das Samsung-Logo erscheint. Lasse die Ein-/Aus-Taste los, aber halte die Lauter-Taste weiterhin gedrückt. Sobald der Recovery-Modus angezeigt wird, kannst du die Lauter-Taste loslassen.

Die Tastenkombination zum Aufrufen des Recovery-Modus kann je nach Gerätemodell variieren. Bei einigen älteren Samsung-Modellen kann es sein, dass du die Ein-/Aus-Taste und die Home-Taste gleichzeitig gedrückt halten musst, um den Recovery-Modus aufzurufen. Dein Smartphone muss ausreichend geladen sein, um den Recovery-Modus zu starten.

Woran kann es liegen, wenn bei Samsung Handys der Bildschirm schwarz bleibt und die Geräte nicht mehr starten?

Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Samsung-Smartphone nicht mehr startet:

Hardware-Probleme:

Defekter Akku: Ein leerer oder defekter Akku kann verhindern, dass dein Smartphone startet.

Ein leerer oder defekter Akku kann verhindern, dass dein Smartphone startet. Wasserschaden: Wenn dein Smartphone ins Wasser gefallen ist, kann es durch einen Kurzschluss zu einem Startproblem kommen.

Wenn dein Smartphone ins Wasser gefallen ist, kann es durch einen Kurzschluss zu einem Startproblem kommen. Sturzschäden: Wenn dein Smartphone heruntergefallen ist, kann es zu Schäden an der Hardware gekommen sein, die den Start verhindern.

Wenn dein Smartphone heruntergefallen ist, kann es zu Schäden an der Hardware gekommen sein, die den Start verhindern. Defektes Display: Ein defektes Display kann verhindern, dass du etwas auf dem Bildschirm siehst, obwohl dein Smartphone eigentlich eingeschaltet ist.

Software-Probleme:

Software-Fehler: Ein Software-Fehler kann verhindern, dass dein Smartphone ordnungsgemäß startet.

Ein Software-Fehler kann verhindern, dass dein Smartphone ordnungsgemäß startet. Virenbefall: Ein Virus kann dein Smartphone beschädigen und verhindern, dass es startet.

Ein Virus kann dein Smartphone beschädigen und verhindern, dass es startet. Inkompatible Apps: Inkompatible Apps können zu Startproblemen führen.

Inkompatible Apps können zu Startproblemen führen. Veraltete Software: Veraltete Software kann ebenfalls zu Startproblemen führen.

Andere Probleme:

Sim-Karten Problem: Ein Problem mit der SIM-Karte kann verhindern, dass dein Smartphone ins Netz eingebucht wird und somit auch nicht starten kann.

Ein Problem mit der SIM-Karte kann verhindern, dass dein Smartphone ins Netz eingebucht wird und somit auch nicht starten kann. SD-Karten Problem: Eine defekte oder falsch formatierte SD-Karte kann zu Startproblemen führen.

VIDEO: Samsung Galaxy Smartphones reagiert nicht mehr

Zuletzt aktualisiert: 2. März 2024