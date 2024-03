Bloomberg Bericht: Apple Ring wird noch nicht aktiv entwickelt

Samsung hat mit dem Galaxy Ring in den letzten Wochen für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und daher gehen viele Experten davon aus, dass auch Apple an einer solchen Lösung arbeitet. Das Unternehmen hatte immer wieder Patente zu diesem Thema eingereicht und scheint daher zumindest in diesem Bereich zu forschen. Marc Gurman von Bloomberg dämpft die Euphorie allerdings etwas. Nach seinen Angaben in einem neuen Bericht entwickelt Apple derzeit noch keinen eigenen Ring, sondern ist wohl noch im Stadium der Forschung und Planung. Das würde bedeuten, dass die Umsetzung – wenn ein Apple Ring überhaupt kommt – wohl noch etwas dauern wird.

Konkret heißt es in dem Beitrag:

Im Moment ist die Ringidee genau das – eine Idee. Das Unternehmen entwickelt ein solches Gerät nicht aktiv, aber es gibt sicherlich Leute innerhalb der Mauern des Apple-Campus, die das Konzept fördern. Die Brille befindet sich inzwischen in einer Erkundungsphase, die als „Technologieuntersuchung“ innerhalb der Hardware-Engineering-Abteilung von Apple bekannt ist. Das Unternehmen prüft auch andere Ideen, beispielsweise die Ausstattung von AirPods mit Kameras. Beginnen wir mit dem hypothetischen Ring, der sich auf Gesundheit und Fitness konzentrieren würde. Es gibt viele Menschen, die die Apple Watch zur Gesundheitsüberwachung kaufen. Sie möchten ihre Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung im Blut, den Kalorienverbrauch und die zurückgelegten Schritte überwachen. Und es gibt eine Überschneidung zwischen dieser Gruppe und Leuten, die nicht unbedingt den anderen Schnickschnack einer Apple Watch wollen – wie Apps und Telefonanrufe.

Das bedeutet auch, dass Samsung einen deutlichen Vorsprung haben wird, wenn das Unternehmen den eigenen smarten Ring bereits im Juli 2024 auf den Markt bringen sollte. So schnell wird Apple sicherlich die Produktion nicht hochfahren können und daher liegt aktuell der Vorteil in diesem interessanten neuen Marktbereich wohl bei Samsung.

