iPhone 17: LTPO Displays für alle 4 Modelle

In der letzten Woche gab es neue Berichte, dass Apple mit der Qualität der Display des Herstellers BOE nicht zufrieden ist. Die Bildschirme erreichten nicht die Vorgaben von Apple und daher wurden Zweifel laut, ob Apple vor diesem Hintergrund in den kommenden Jahren alle Geräte mit LTPO Displays wird ausstatten können. In einem Bericht von TheElec wurde nun aber nochmal bestätigt, dass ab dem iPhone 17 die Geräte alle auf LTPO Displays setzen werden. Auch die normalen iPhone 17 Modelle werden daher diese Displaytechnik bekommen und nicht nur die iPhone 17 pro Serie.

In einem neuen Bericht dazu heißt es konkret:

In der Branche gibt es seit einiger Zeit Spekulationen darüber, dass Apple LTPO möglicherweise nicht auf alle vier Modelle des iPhone 17 anwenden wird, die im Jahr 2025 erscheinen sollen, da die LTPO-Qualität von BOE noch nicht mit der Konkurrenz mithalten kann, sondern zumindest eines belassen wird

Diese Bedenken wurden jedoch ausgeräumt und es wurde erneut bestätigt, dass alle vier Modelle LTPO übernehmen werden.

Der Preis für iPhone-Displays wird auf 80 bis 120 US-Dollar geschätzt. Ein 6,7-Zoll-LTPO-Display kostet 120 US-Dollar, während ein 6,1-Zoll-LTPS-Display 80 US-Dollar kostet.

Das könnte auch bedeuten, dass die Preise der iPhone 17 etwas angehoben werden müssen, wenn LTPO Technik und sicher auch einige andere Neuerungen umgesetzt werden. Ob das wirklich so kommt, muss sich aber erst noch zeigen.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple