Xiaomi 14 ultra: Premium-Modell kommt ohne eSIM

Xiaomi hat länger als andere Anbieter gebraucht, bis man sich zur eSIM Technik durchringen konnte und aktuell haben nach wie vor nur wenige Topmodelle diese Technik mit an Bord. Beim neuen Xiaomi 14 ist eSIM teilweise mit an Bord, aber ausgerechnet beim teuren Xiaomi 14 Ultra verzichtet Xiaomi auf die eSIM. Stattdessen gibt es dort zwei normale Nano-Sim-Slots. ohne weitere Optionen.

Bei esim-karte.com heißt es zur Konfiguration:

eSIM Tarife sind daher mit dem Xiaomi 14 Ultra nur über Umwege nutzbar und die meisten Verbraucher werden daher wohl auf diese Möglichkeit verzichten. An der Stelle hat das Xiaomi 14 auch deutlich Nachteile im Vergleich zum iPhone 15 oder dem Samsung Galaxy S24, denn die Topmodelle der Konkurrenz setzen beide auf die eSIM Technik.

Im günstigeren Xiaomi 14 ist die eSIM dagegen mit an Bord und kann daher problemlos genutzt werden. Es ist allerdings dennoch nur eine Single-eSIM verbaut, so dass man immer nur einen Tarif per eSIM nutzen will. Wer die Dual-Sim Funktionen des Xiaomi 14 einsetzen möchte, muss immer mindestens eine Plastik eSIM nutzen.

Mittlerweile bieten fast alle Anbieter in Deutschland auch eSIM Tarife an, so dass man fast alle Angebote auch auf eSIM laden kann. Das geht inzwischen auch kostenfrei, so dass man sehr flexibel zwischen eSIM und Plastik-Sim Tarifen wechseln kann.