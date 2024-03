Apple Ring: neue Details zur Technik

Bisher ist immer noch unsicher, wie weit Apple bei der Entwicklung und Planung des neuen Apple Ring bereits ist, aber es gibt immer neue Details rund um die Technik im smarten Ring, so dass zumindest sicher scheint, dass Apple in diese Richtung arbeitet. In Asien wurde nun ein neuer Bericht veröffentlicht, der nochmal mehr Details zur möglichen Technik im Apple Ring beinhaltet – leider bleibt offen, wie zuverlässig die Quelle dafür ist.

Im Bericht zum Apple Ring heißt es:

Gehäuse: umfasst mehrere Sensoren, einschließlich eines Bewegungssensors und eines Fingerabdrucksensors, der in einem ringförmigen Gehäuse montiert ist, und eine Nahbereichs-Kommunikationsschaltung, die zum Emulieren eines Nahbereichs-Kommunikationsetiketts konfiguriert ist, wobei Informationen von mindestens einem der Sensoren dazu konfiguriert sind eine Operation mit der Kurzstrecken-Kommunikationsschaltung auslösen. Eine Forderung an den Apple Ring ist, dass das Gehäusematerial und die Dicke dünner als bei anderen Unternehmen sind und dass die eingebettete Form des Sensors und des Gehäuses präziser gestaltet wird.

Benutzereingaben in den Ring bestehen aus Bewegungen des ringförmigen Gehäuses, die von einem Bewegungssensor erkannt werden, und die Sensoren des Ringgeräts umfassen ein Mikrofon für die Audioeingabe des Benutzers. Dementsprechend ist der Bewegungssensor des Apple Ring-Geräts so konfiguriert, dass er Gesteneingaben erkennt, zu denen Tippen, Schütteln, Zeigen usw. gehören können.

Anders als in vielen Konzepten wird ein Display für den Apple Ring im neuen Bericht nicht erwähnt. Es könnte also sein, dass der neue smarte Ring ohne Display auskommt.

Apple Ring – Quelle: https://www.inside-sim.de/25662/apple-ring-konzept-so-koennte-der-smarte-ring-aussehen/