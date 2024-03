Derzeit gibt es bei Facebook und Instagram größere technische Probleme. Das Login ist bei beiden Plattformen aktuell nicht möglich. Es wird angezeigt, dass man fehlerhafte Zugangsdaten benutzt auch wenn die korrekten Daten eingegeben wurde. Der Login ist damit nicht möglich und daher gibt es auch keine Zugriff auf die Account.

Betroffen sind nicht nur die Webseite, sondern auch die Apps der Plattformen, so dass man davon ausgehen muss, dass ein technischer Defekt in einer der Datenbanken dahinter das Problem ist. Darauf deutet auch hin, das der Status der Meta Dienste derzeit nicht abrufbar ist. Die Webseite lädt nicht mehr korrekt:

Gleichzeitig wurden wohl alle Nutzer von den Diensten abgemeldet, so dass ein Zugriff nur noch mit Login möglich wäre, was aber aufgrund der Störung nicht möglich ist. Wichtig: es handelt sich nicht um eine Hack des eigenen Accounts. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass der eigene Account übernommen wurde. Hintergrund sind vielmehr technische Probleme beim Anbieter.

Aktuell gibt es keine Hinweise, wie lange diese Störung dauert. Meta selbst hat sich bisher dazu noch nicht geäußert.

Andere Bereiche der Plattformen scheinen weiter zu funktionieren. Man kann beispielsweise problemlos ein neues Passwort anfordern – ein Login ist dann aber auch mit diesem Passwort nicht möglich und es kommt dennoch die Fehlermeldung “Das von dir eingegebene Passwort ist falsch.”

Zuletzt aktualisiert: 5. März 2024