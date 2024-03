Nothing Phone 2a: Preise starten ab 329 Euro

Nach vielen Ankündigungen ist das Nothing Phone 2a nun offiziell erschienen und die neuen Smartphones sind keine absoluten Einsteiger-Geräte, sondern ordnen sich preislich im Bereich der Mittelklasse ein. Das war anhand der bisher veröffentlichten Technik auch so erwartet worden. Mit 329 Euro für die billigste Version liegen die Modelle damit auch fast 300 Euro unter den Nothing Phone 2 – der Preisunterschied ist also schon recht deutlich.

Das Unternehmen schreibt zu den neuen Modellen:

Nothing hat heute das Phone (2a) angekündigt, das mit Spannung erwartete neue Smartphone. Das Phone (2a) wurde entwickelt, um das optimale tägliche Smartphone-Erlebnis zu bieten. Dabei setzt es auf die Kernbedürfnisse der Nutzer und vereint die Expertise, Ingenieurskunst und Handwerkskunst von Nothing. Ein Gerät für Menschen, die gerne neue Innovationen und Designs erkunden, aber auch genau wissen, was sie von ihrem Smartphone erwarten (oder auch nicht erwarten). Das Phone (2a) bietet einen leistungsstarken Prozessor, eine außergewöhnliche 50-MP-Dual-Hauptkamera, ein besonders helles flexibles AMOLED-Display und ein intuitives Betriebssystem, das bei jeder Interaktion eine schnelle und reibungsloses Nutzererlebnis bietet. “In diesem Jahr geht es darum, unseren Fortschritt zu beschleunigen, und das Phone (2a) ist unser erster großer Schritt nach vorn. Das Phone (2a) wird es noch mehr Menschen ermöglichen, die Nothing-Innovationen zu erleben, die viele so schätzen. Wir sind zuversichtlich, dass es unser bestverkauftes Produkt werden wird.”, sagt Carl Pei, CEO und Mitbegründer von Nothing.

Die Vorbestellung der neuen Modelle ist bereits möglich. Ab 12. März sollen die Geräten dann offiziell in den Handel gehen. Der Preis dafür liegt bei 329 Euro für die Version mit 8GB RAM und 128 GB Speicher sowie bei 379 Euro für die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher.

In Deutschland wird das Phone (2a) unter anderem bei der Deutschen Telekom, O2, MediaMarkt, Saturn und Freenet erhältlich sein. Die Version mit 12+256 GB Speicherplatz wird offline exklusiv bei MedimarktSaturn erhältlich sein. In Österreich sind MediaMarkt und Electronics4U die Hauptverkaufspartner, während in der Schweiz Digitec und MediaMarkt das Phone (2a) anbieten.