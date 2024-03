iPhone Fold: Analyst macht wenig Hoffnung

Faltbare Modelle haben im Android Bereich mittlerweile eine festen Platz eingenommen und man findet die Geräte bei fast allen größeren Herstellern. Apple hält sich in dieser Hinsicht noch bedeckt und hat aktuell noch keine Hinweise dazu gegeben, wann eventuell ein faltbares iPhone (möglicherweise unter dem Namen iPhone Fold) zu erwarten ist.

Apple Analyst Ming-Chi Kuo macht in dieser Hinsicht leider auch wenig Hoffnung. Es betrachtet immer die Lieferketten und nimmt Hinweise von den Zulieferern von Apple auf und hat damit oft einen gute Überblick, was Apple in den kommenden Jahren plant. Nach seinen Informationen plant Apple bisher nur ein faltbares Produkt und das ist ein 20.3-Zoll MacBook, das ein faltbares Display bekommen soll. Dazu wird es wohl auch noch einige Jahre dauern, bis dieses MacBook verfügbar ist. Die Geräte sollen frühestens 2027 auf den Markt kommen.

Das neue Macbook hat dabei ein interessantes Konzept. Zusammengeklappt ist es knapp 10 Zoll groß und kann daher als Ersatz für das iPad eingesetzt werden. Aufgeklappt ist es ein vollständiges MacBook und kombiniert daher die Technik aus beiden Bereichen (Tablet und Notebook) miteinander.

Ein iPhone Fold konnte Kuo in den aktuellen Lieferketten nicht entdecken. Es sieht also nicht so aus, als würde das Unternehmen zeitnah an einem faltbaren iPhone arbeiten und es bleibt daher in den nächsten Jahren bei der bereits bekannten Modellpalette der iPhone Geräten, auch wenn viele Fans vielleicht etwas anderes erhofft haben.

Zuletzt aktualisiert: 7. März 2024