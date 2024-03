Samsung Galaxy S23: März-Update ist gestartet

Samsung hat mit dem Update für den März begonnen und die Samsung Galaxy S23 sind wieder die ersten Modelle, bei denen die neue Firmware zur Verfügung steht. In den USA rollt das Update dabei bereits und damit dürfte es auch nur noch wenige Tage dauern, bis die neue Version (mit dem März Sicherheitspatch) in Deutschland zur Verfügung steht.

Leider ist das Update auf One UI 6.1 in diesem Update nicht enthalten. Auch das März-Update für die Galaxy S23 Serie basiert daher weiter auf One UI 6.0 und beinhaltet keine wirklich spannenden neuen Features. Diese kommen dann wohl frühestens mit dem Update der Modelle im April.

Um beim Samsung Galaxy S23 nach neuen Software-Updates zu suchen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Einstellungen-App.

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen-App zu öffnen.

2. Navigieren Sie zum Abschnitt “Software-Update”.

Scrollen Sie in der Einstellungsliste nach unten und tippen Sie auf “Software-Update”.

3. Suchen Sie nach Updates.

Tippen Sie auf “Herunterladen und installieren”. Ihr Gerät sucht nun nach verfügbaren Updates.

4. Installieren Sie verfügbare Updates.

Falls ein Update verfügbar ist, wird es Ihnen angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update herunterzuladen und zu installieren.

Alternativ:

Automatische Updates: Sie können die automatische Aktualisierung von Software-Updates aktivieren. Tippen Sie in den Einstellungen für Software-Updates auf “Automatisch herunterladen”. Ihr Gerät lädt dann automatisch neue Updates herunter und installiert sie, sobald sie verfügbar sind.

Benachrichtigungen: Sie können Benachrichtigungen über neue Software-Updates aktivieren. Tippen Sie in den Einstellungen für Software-Updates auf "Benachrichtigungen". Sie erhalten dann eine Benachrichtigung, wenn ein neues Update verfügbar ist.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie nach Updates suchen. Der Download und die Installation von Updates kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Es wird empfohlen, Ihr Gerät während der Installation eines Updates zu laden.

