Android 14 QPR3 bringt Satelliten-Kommunikation direkt in Android

Das nächste geplante Feature-Update für Android enthält wieder eine Reihe von neue Funktionen und die Beta2 der neuen Version ist bereits verfügbar, so dass man auch bereits sehen kann, was genau Google plant. Interessanterweise ist dabei eine neue Steuerungsseite für die Satelliten-Kommunikation aufgetaucht. Google scheint diese Funktion bzw. deren Steuerung also direkt in Android einbetten zu wollen. Aktuell ist dieses Feature aber noch nicht aktiv, weil die meisten Anbieter noch keine Technik dafür bieten. Man kann sich also bereits anschauen, wie man diese Kommunikation steuert, sie aber noch nicht nutzen.

Bei PIUNIKA schreibt man dazu:

Ein Blick in die Zukunft der mobilen Konnektivität wird durch die Aufnahme einer Seite für Satellitennachrichten in die Einstellungen geboten. Obwohl es derzeit nicht zugänglich ist, deutet seine Anwesenheit auf eine bevorstehende Veröffentlichung hin. Laut dieser Seite werden Pixel-Telefone über einen kompatiblen Serviceplan bald die Möglichkeit haben, „Textnachrichten per Satellit zu senden und zu empfangen“. In der Beschreibung wird weiter auf die Fähigkeit des Telefons eingegangen, sich automatisch mit einem Satelliten zu verbinden, wenn kein Mobilfunkdienst verfügbar ist. Darüber hinaus war die Satelliten-SOS-Notfallfunktion ein früherer Hinweis darauf, dass diese Funktion in das Telefon integriert ist. Für eine optimale Signalstärke wird den Benutzern jedoch empfohlen, „eine klare Sicht zum Himmel“ beizubehalten, da „das Wetter und bestimmte Strukturen Ihre Satellitenverbindung beeinträchtigen können“. Interessanterweise scheint diese Funktionalität über die Notfallkommunikation hinauszugehen und es Benutzern zu ermöglichen, „jedem“ eine SMS zu senden und nicht nur den Notdiensten. Sobald die Mobilfunknetzabdeckung wiederhergestellt ist, schaltet das Telefon nahtlos von der Satellitenverbindung zurück. Angesichts der Zusammenarbeit zwischen T-Mobile und SpaceX für die Satellit-zu-Telefon-Konnektivität ist es wahrscheinlich, dass Android Starlink als zugrunde liegenden Satelliten-Messaging-Dienst übernehmen wird.

Zukünftig wird es also bei Android Smartphones einfacher, Satelliten anzusteuern und darüber zu kommunizieren – wann die ersten Hersteller das umsetzen ist aber noch offen.

