iOS 18 soll AI-Funktionen für Siri enthalten

Apple arbeitet derzeit an iOS 18 und Mitte des Jahres wird die neue Version des Betriebssystem wohl auch wieder vorgestellt. Ein Kernpunkt ist dabei das Thema Generative KI, denn Samsung hat mit Galaxy AI vorgemacht, was ein modernes Smartphone können sollte und Apple ist nun unter Druck, ebenfalls entsprechende Lösungen anzubieten. Daher wurden Kapazitäten umverlagert (das Apple Car wurde wohl zugunsten der KI gestrichen) und es gibt erste Hinweise, was genau Apple plant.

Bei MacRumors heißt es dazu:

Laut Quellen wie Mark Gurman von Bloomberg und Wayne Ma von The Information soll iOS 18 angeblich über neue generative KI-Funktionen für Siri, Spotlight, Shortcuts, Apple Music, Nachrichten, Gesundheit, Numbers, Pages, Keynote und mehr verfügen. Tim Cook, CEO von Apple, hat wiederholt angedeutet, dass das Unternehmen an generativer KI arbeite, und plant, Einzelheiten „später in diesem Jahr“ bekannt zu geben. Generative KI erfreute sich Ende 2022 wachsender Beliebtheit, als OpenAI ChatGPT veröffentlichte, einen Chatbot, der auf Fragen und andere Textaufforderungen antworten kann. Das Unternehmen hat sich auch auf generative KI-Tools für Bilder und Videos ausgeweitet. Einige generative KI-Funktionen könnten exklusiv für iPhone 16-Modelle verfügbar sein, die Gerüchten zufolge über eine Neural Engine mit „deutlich“ mehr Kernen verfügen.

Das iPhone 16 könnte in diesem Jahr also mit einer iAI kommen und Siri wird unter Umständen deutlich cleverer als die aktuelle Version des Sprachassistenten. Spannend wird sein, ob Apple die neuen Funktionen dann für alle Modelle der iPhone 16 Serie auf den Markt bringen wird oder ob man diese neue Funktionen nur den iPhone 16 pro vrobrhalten wird.

