iOS 18: RCS Support für die Messages App

Apple hat nach langer Zeit angekündigt, dass man zukünftig auch RCS unterstützen möchte. Es gibt noch keinen konkreten Termin für Umsetzung, aber da Apple zumindest einen Zeitplan bis Ende 2024 angegeben hat, dürfte der RCS Support mit iOS 18 kommen. Mit der neuen Version des Betriebssystem können über die MessageApp dann auch multimediale Nachrichten per RCS versendet werden. Bisher war das nur unter Android Modellen möglich, ab Ende diesen Jahres können nun auch Apple Nutzer dieses Protokoll nutzen.

Bei MacRumors schreibt man zu den neuen Funktionen mit RCS:

Die RCS-Unterstützung sollte zu folgenden Verbesserungen des Standard-Messaging-Erlebnisses zwischen iPhones und Android-Geräten führen: Fotos und Videos mit höherer Auflösung

Audio-Nachrichten

Tippindikatoren

Wi-Fi-Messaging zwischen iPhones und Android-Geräten

Verbesserte Gruppenchats, einschließlich der Möglichkeit für iPhone-Benutzer, eine Konversation zu hinterlassen, an der auch Android-Benutzer beteiligt sind Diese modernen Funktionen sind bereits für iPhone-zu-iPhone-Gespräche mit blauen Blasen über iMessage verfügbar, und viele der Funktionen sind auch in Messaging-Apps von Drittanbietern wie WhatsApp und Telegram verfügbar. Durch die RCS-Unterstützung auf dem iPhone werden die Funktionen auf grüne Blasen in der Nachrichten-App erweitert.

RCS wird neben den Smartphones mittlerweile von fast allen Anbieter auf dem deutschen Mobilfunk-Markt unterstützt. Wer also eine SImkarte in Deutschland hat, sollte in der Regel auch problemlos RCS nutzen können, wenn es mit iOS 18 freigeschaltet wird. Dazu es bei iOS 18 auch eine smarte Siri geben – Apple will mit dieser Version in die generativen AI Funktionen einsteigen.

