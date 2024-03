Apple: Umstieg von iPhone zu Android soll einfacher werden

Der EU Digital Markets Act (DMA) schraubt die Anforderungen an die großen Plattformen nochmal deutlich nach oben. Apple hat bereits eine Reihe von Neuerungen deswegen umgesetzt und arbeitet nach einem neuen Dokument nun auch daran, den Wechsel vom iPhone zu anderen Smartphones einfacher zu machen. Das Unternehmen möchte eine Lösung bereit stellen, die es für die Nutzer wesentlich leichter macht, die eigenen Daten und Settings von einem iPhone mit zu einem anderen Gerät mitzunehmen.

Apple schreibt selbst zu dieser Neuerung:

Apple plant weitere Änderungen an seinem Angebot zur Benutzerdatenportabilität. Angebot Dritter

Migrationslösungen, die Benutzern helfen, Daten zwischen Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen zu übertragen Systeme. Um auf diesen Optionen aufzubauen, entwickelt Apple eine Lösung, die Mobilgeräte unterstützt Betriebssystemanbieter entwickeln benutzerfreundlichere Lösungen für die Datenübertragung von einem iPhone auf ein Nicht-Apple-Telefon. Apple will diese Lösung bis Herbst 2025 verfügbar machen. Apple entwickelt außerdem eine Browser-Switching-Lösung für den Export und Import relevanter Browserdaten in einen anderen Browser auf demselben Gerät übertragen. Apple möchte diese Lösung verfügbar machen bis Ende 2024/Anfang 2025

Wie genau diese Lösungen aussehen werden, ist noch nicht bekannt. Es könnte sein, dass Apple eine eigenen App bereit stellt, die diese Funktion übernimmt. Das machen auch andere Anbieter. Eventuell wird dieses neue Feature aber auch direkt in iOS mit eingebaut. Vom Zeitplan her könnten die ersten Änderungen mit iOS 18 bereit stehen, ein eventuelles Switching Tool kommt aber erst Ende 2025 und damit wohl erst mit iOS 19. Wer wechseln will, muss also noch etwas länger auf eine Apple Lösung warten.

