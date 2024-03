Samsung Galaxy S24: Neue Probleme beim Display

Das Display der Samsung Galaxy S24 ultra war bereits in den letzten Wochen immer in der Diskussion, weil die Darstellung der Farben auf viel Kritik stieß. Es scheint aber noch andere Probleme mit dem Bildschirm zu geben, denn bei Samsung berichten immer mehr Nutzer, dass die Darstellung auf dem Display wirkt und vor allem bei dunkeln Hintergründen so kein komplettes Schwarz angezeigt wird.

Im Samsung Forum schreibt beispielsweise ein Nutzer:

Abgesehen von verblassten Farben auf dem Bildschirm liegt ein sandiges/körniges Bildschirmproblem vor. In verschiedenen Foren gibt es viele Menschen, die von diesem Problem betroffen sind. Dieses Problem wird nicht durch den lebendigen Modus verursacht. Ich weiß nicht, ob es sich bei diesem Problem um Hardware oder Software handelt. Mein Problem war bei jeder Helligkeit offensichtlich. Das Problem war in den dunkelgrauen Teilen deutlich zu erkennen. Ich habe diese Fotos bei vollem Licht gemacht. Das Problem zeigt sich in den dunkelgrauen Teilen im Dunkelmodus, die ein körniges Erscheinungsbild erzeugen. Es erscheint mehr, aber bei 50 Prozent Helligkeit und darunter. Die Auflösungen der von mir hochgeladenen Fotos sind nicht schlecht, der Bildschirm sieht genau so aus.

Ein Beispiel aus dem Forum:

Samsung hat bisher noch keine Lösung dafür anbieten können, sondern schreibt teilweise nur, dass man die Helligkeit des Bildschirms auf die höchste Stufe aufdrehen sollte. Dann sieht man die sandigen Pixel nicht mehr so. Das ist aber natürlich auch keine dauerhafte Lösung und mindert nur die Symptome etwas ohne das Problem selbst zu beheben.

Die aktuellen Artikel zum Samsung Galaxy S24

Zuletzt aktualisiert: 11. März 2024