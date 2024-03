Verkaufszahlen in China: Noch keine Erholung im Smartphone Bereich in Sicht

Die Hersteller im Smartphone-Bereich hoffen nach einem schwachen und komplizierten Jahr 2023 auf bessere Absatzzahlen in 2024. Allerdings zeigen die ersten Auswertungen, dass es wohl auch in diesem Jahr nicht so einfach wird. Im wichtigen Markt China sind die Verkaufszahlen sogar noch etwas weiter abgesunken und teilweise deutlich unter den Zahlen aus dem letzten Jahr. Apple beispielsweise verkaufte nach den aktuellen Zahlen von Counterpoint fast ein Viertel weniger Geräte als im gleichen Zeitraum 2024.

Bei Counterpoint schreibt man zu den Zahlen:

Laut dem neuesten China Smartphone Weekly Sell-through Tracker von Counterpoint Research gingen die Gesamtverkäufe von Smartphones in China in den ersten sechs Wochen des Jahres 2024 im Jahresvergleich um 7 % zurück, wobei wichtige Anbieter wie Apple, OPPO und vivo zweistellige Rückgänge verzeichneten. Das iPhone von Apple hatte in den ersten Wochen des Jahres aus mehreren Gründen Probleme. „In erster Linie sah es sich einer starken Konkurrenz im oberen Preissegment durch ein wiederauflebendes Huawei gegenüber, während es aufgrund der aggressiven Preise von Unternehmen wie OPPO, vivo und Xiaomi in der Mitte unter Druck geriet“, sagte Senior Analyst Mengmeng Zhang und fügte hinzu: „Obwohl das iPhone 15 ein …“ Tolles Gerät, es weist keine nennenswerten Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion auf, sodass Verbraucher sich wohl fühlen, vorerst an den iPhones der älteren Generation festzuhalten.“ Gleichzeitig ist anzumerken, dass in den ersten sechs Wochen des Jahres 2023 ungewöhnlich hohe Zahlen verzeichnet wurden und erhebliche Stückzahlen aufgrund von Produktionsproblemen auf den Dezember 2022 verschoben wurden, was den negativen Vergleich im Jahresvergleich noch verstärkt.

Größer Gewinner in dem Bereich ist Huawei mit über 60 Prozent mehr Verkäufen. Das könnte auch teilweise die Schwäche von Apple in China erklären, wenn die Nutzer lieber zu Huawei greifen als zum iPhone. Aber auch OPPO und Xiaomi haben weniger verkauft. Bleibt daher abzuwarten, wie sich die Zahlen im Laufe des Jahres entwickeln werden.

Zuletzt aktualisiert: 11. März 2024